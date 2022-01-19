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    伸狼爪性侵、受害人妻組「復仇者聯盟」 整復師判關3年、賠50萬

    在新北市經營體態調整工作室的林姓男子，涉嫌對3名女客人伸出狼爪，撫摸胸部及下體甚至指侵；特別的是，本案被害者互不相識，其中2人因為在臉書貼文中，見到有人留言訴說自身經驗，互加好友組成「復仇者聯盟」報警。（情境照）

    在新北市經營體態調整工作室的林姓男子，涉嫌對3名女客人伸出狼爪，撫摸胸部及下體甚至指侵；特別的是，本案被害者互不相識，其中2人因為在臉書貼文中，見到有人留言訴說自身經驗，互加好友組成「復仇者聯盟」報警。（情境照）

    2022/01/19 12:28

    〔記者王定傳／新北報導〕在新北市經營體態調整工作室的林姓男子，涉嫌對3名女客人伸出狼爪，撫摸胸部及下體甚至指侵；特別的是，本案被害者互不相識，其中2人因為在臉書貼文中，見到有人留言訴說自身經驗，互加好友組成「復仇者聯盟」報警，刑事部分，法院判處林男3年徒刑，其中1名被害者夫婦提出求償，新北地院審理後判決林男賠償合計55萬餘元，可上訴。

    檢警調查，林男的犯行自2019年5月開始，當時一名飲料店員A女，因手部不舒服，前往林男開設的工作室調整，林男卻以專業話術灌輸，要她脫掉內衣，換上和服式的寬鬆上衣、短褲後，先是幫她刮痧，再以手指搓揉A女下體，以此方式猥褻得逞。

    2020年2月，另一名女子B女因骨盆前傾等，前往林男工作室，林男不斷以專業話語灌輸，並出示「傳統整復員證書」，並請她換上寬鬆衣物後，以手搓揉她的胸部，再以手掌按壓她的下體。

    B女雖覺得怪異，但因林男不斷以專業話術灌輸，要她必須在一段時間內密集調整，B女因而於隔月再次前往，卻又慘遭林男搓揉胸部並指侵得逞。

    同年6月，女子C女透過同事介紹前往林男工作室整骨，林男又以相同方式，以專業話術灌輸、請她換上寬鬆衣物後，伸出狼爪撫摸胸部並指侵得逞。

    事後一名網友張貼：「我的一位女性朋友…遇到一位男按摩師，被碰了胸部」的文章，A女見狀在文章下留言，C女看到A女的留言後互加好友，相約報警處理。

    刑事部分，一審法院依對受照護之人利用機會猥褻及性交罪，判處林男3年2月徒刑，高等法院改判林男3年徒刑。

    其中，被害者B女與其丈夫提出求償90萬元，對此，林男經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作聲明或陳述；法官審理後判定林男所為侵害被害者身體及貞操權，判他賠償B女精神慰撫金等合計40萬餘元，B女之夫亦因此同感痛苦，事後須付出照顧其妻身心，亦獲賠15萬元。

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