為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「算便宜一點」 嫖妓假冒警察殺價 性交易變性侵判3年2月定讞

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/01/19 11:14

    〔記者張文川／台北報導〕南投縣男子孫明義，曾假冒警察性侵少女而被判緩刑，2019年又約女子性交易，對被害女說「我是警察，是要來抓妳的」、「算便宜一點？」強行性侵，一審依強制性交重判3年2月，檢方認為孫男二度假冒警察犯案，量刑太輕上訴，孫男則認為判太重也上訴；台中高分院、最高法院皆駁回上訴，維持原判定讞。

    判決書指出，年約38歲的孫男已離婚，白天是工廠作業員，下班與假日兼職當外送員。

    2019年5月9日，孫明義透過交友軟體認識被害女子，約出見面赴旅館性交易，嘿咻時孫男突然說「我是警察，是要來抓妳，…能不能算便宜一點？」，試圖「殺價」，女子嚇得把內褲穿上，拒絕繼續性交易，孫男卻恐嚇她「如果妳再穿（內褲），就叫同仁（警察）來抓妳」，女子不敢逃跑，被孫男強脫內褲性侵。

    南投地院一審依強制性交罪將孫男判刑3年2月。檢方認為孫男並非首次冒用警察犯罪，2002年間孫男即曾假冒警察威脅一名少女，若不聽話就要帶回警察局舉發她流連網咖，藉以性侵少女，孫男事後認罪賠償，被判刑1年、緩刑3年，但時隔多年孫男竟又再次如法炮製。

    檢方因此認為一審量刑太輕，提出上訴，孫男則認為判得太重，希望緩刑，也上訴。二審台中高分院認為，孫男已賠償被害人，雙方和解，一審量刑尚屬妥當，駁回上訴。經上訴三審，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，判刑3年2月定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少女遭綁架輪流性侵 機智女警靠「1軟體」找到藏匿點
    2022/01/19 10:57

    少女遭綁架輪流性侵 機智女警靠「1軟體」找到藏匿點
    好友頭埋嬌妻雙腿間 人夫驚醒一把抓起「手指還是濕的」
    2022/01/18 21:12

    好友頭埋嬌妻雙腿間 人夫驚醒一把抓起「手指還是濕的」

    港灣生活圈更夯！無限景觀＋綠地成大賣點
    她被算命師預言26歲遇死劫 男同學誆稱做法擋煞2度性侵
    2022/01/18 14:37

    她被算命師預言26歲遇死劫 男同學誆稱做法擋煞2度性侵
    少女赴酒局懷疑被下藥 男竟持槍嗆聲還性侵遭判7年半
    2022/01/17 11:29

    少女赴酒局懷疑被下藥 男竟持槍嗆聲還性侵遭判7年半

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播