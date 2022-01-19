「算便宜一點」 嫖妓假冒警察殺價 性交易變性侵判3年2月定讞

判決示意圖。

2022/01/19 11:14

〔記者張文川／台北報導〕南投縣男子孫明義，曾假冒警察性侵少女而被判緩刑，2019年又約女子性交易，對被害女說「我是警察，是要來抓妳的」、「算便宜一點？」強行性侵，一審依強制性交重判3年2月，檢方認為孫男二度假冒警察犯案，量刑太輕上訴，孫男則認為判太重也上訴；台中高分院、最高法院皆駁回上訴，維持原判定讞。

判決書指出，年約38歲的孫男已離婚，白天是工廠作業員，下班與假日兼職當外送員。

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2019年5月9日，孫明義透過交友軟體認識被害女子，約出見面赴旅館性交易，嘿咻時孫男突然說「我是警察，是要來抓妳，…能不能算便宜一點？」，試圖「殺價」，女子嚇得把內褲穿上，拒絕繼續性交易，孫男卻恐嚇她「如果妳再穿（內褲），就叫同仁（警察）來抓妳」，女子不敢逃跑，被孫男強脫內褲性侵。

南投地院一審依強制性交罪將孫男判刑3年2月。檢方認為孫男並非首次冒用警察犯罪，2002年間孫男即曾假冒警察威脅一名少女，若不聽話就要帶回警察局舉發她流連網咖，藉以性侵少女，孫男事後認罪賠償，被判刑1年、緩刑3年，但時隔多年孫男竟又再次如法炮製。

檢方因此認為一審量刑太輕，提出上訴，孫男則認為判得太重，希望緩刑，也上訴。二審台中高分院認為，孫男已賠償被害人，雙方和解，一審量刑尚屬妥當，駁回上訴。經上訴三審，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，判刑3年2月定讞。

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