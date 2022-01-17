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    少女赴酒局懷疑被下藥 男竟持槍嗆聲還性侵遭判7年半

    林男不滿被小美懷疑在酒中下藥，竟持槍抵住太陽穴嗆聲並性侵，事後被依加重強制性交罪判刑7年6月定讞。（示意圖）

    林男不滿被小美懷疑在酒中下藥，竟持槍抵住太陽穴嗆聲並性侵，事後被依加重強制性交罪判刑7年6月定讞。（示意圖）

    2022/01/17 11:29

    〔記者溫于德／台北報導〕從事暴力討債工作的男子林宗翰，4年前邀約少女小美共4人到新竹某旅館飲酒，少女因不明原因感到頭暈、想吐，懷疑是林男下藥，林男輾轉得知後竟持槍抵住小女太陽穴嗆聲並性侵，最高法院維持歷審見解，依加重制性交罪判刑7年6月定讞。

    判決指，2018年9月24日，林男約小美共4人赴旅館見面並飲酒，期間，小美先與另名少女進入廁所協調裸照糾紛並達成共識，小美離開廁所後繼續飲酒，卻感到頭暈、想吐。

    小美懷疑是林男下藥，為免被林男察覺有異，先向另名少女求援，少女卻輾轉告知林男，林男因而心生不滿，拿出手槍抵住小女太陽穴並稱：「你說我下藥是嗎？」並命小美脫衣。小美害怕之餘只能屈從，林男性侵小美得逞。

    全案直到2019年8月間，小美因另案與社工人員會談，才由社工人員依法通報。

    但林男否認下藥、持槍、強制性交，他與律師辯稱，全案僅有小美瑕疵指控，若真遭性侵，為何不向同房他人求救？被害後也未向男友求援？反而向男友報平安，另小美也未立刻到醫院驗傷或報案，待事發近1年後才告知社工被害。

    新竹地院與高等法院均未採信林男，並指林男與小美並非陌生人，2人存在某種程度交集或關係，因此，小美遭性侵後是否報警處理？是否在朋友群體中公開林男惡行？又或者私了？均須再三斟酌。

    況且，小美證稱，林男犯後才剛入獄，他身邊還有朋友，林男也可以會客，「我怎麼知道我哪一天會不會在路上被押走」，地院及高院因而認定小美因害怕林男勢力，才未第一時間報案。

    地院及高院考量林男僅為滿則一己性慾，竟持槍抵住小美太陽穴並強制性交，戕害小美身心健康，且林男犯後一再否認犯行，未見悔意，依法判刑7年6月。最高法院駁回上訴定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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