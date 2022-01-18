她被算命師預言26歲遇死劫 男同學誆稱做法擋煞2度性侵

曾男誆稱可以起乩做法幫女同學消災解厄，性侵兩次得逞。（資料照，法新社）

2022/01/18 14:37

〔記者吳政峰／台北報導〕一名女子被算命師預言26歲將遇死劫，心情鬱鬱寡歡，曾姓男同學得知後，竟誆稱可以起乩做法幫她擋煞，但要嘿咻才能化解。女子誤信為真，兩度遭到性侵內射。高等法院考量曾男造成女子心理創傷，有染病風險，至今尚未和解，判刑5年6月，可上訴。

女子被算命師指有死劫，長期為此憂心困擾，2020年間跟曾男聊到此事，沒想到曾男竟見縫插針，狂言她身旁與住家有嬰靈，恐有災厄。

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曾男自稱會起乩，曾做法請三太子降駕，協助女性友人化解鬼怪糾纏，擋掉劫煞。女子不察，以為老同學是苦海明燈，趕緊向他求助。

曾男看準女子誤信鬼神、無助、失去理性思辨、判斷能力受到壓制等心理狀態，妄言兩人要發生性關係，透過交合才能消災解厄。女子擔心惡害成真，不只兩度同意與其嘿咻，還讓他內射。

而後，女子越想越不對勁，與曾男的女性友人聯繫上，發現彼此都被用相同手法騙上床，氣得提起妨害性自主告訴。

高院指出，曾男利用女子篤信民間信仰機會，虛構身旁有嬰靈等鬼神糾纏、危險等情狀，造成女子心生畏懼，訛騙上床，且性交時未使用安全措施，害她身心受創並有染病風險。

高院發現，曾男曾因嘿咻未滿16歲少女而被判刑3月，緩刑2年，卻不知悔改，又以起乩手法騙女同學性交，應處以中高刑度為適當。

高院審酌曾男利用同學間的信任性侵女子，至今尚未和解，嚴重侵害女子的性自主權，評議後各判兩次性侵3年6月刑，定應執行5年6月，可上訴。

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