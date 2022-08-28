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    前車「鬼切」下交流道 特斯拉急煞差點芭比Q

    一輛白色特斯拉電動車行駛內側車道，接近匝道出口時，前方TOYOTA WISH自小客車沒打方向燈就突然往左「鬼切」。（翻攝自YouTube「Gary Chou 蓋瑞」）

    一輛白色特斯拉電動車行駛內側車道，接近匝道出口時，前方TOYOTA WISH自小客車沒打方向燈就突然往左「鬼切」。（翻攝自YouTube「Gary Chou 蓋瑞」）

    2022/08/28 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口！日前北市環東大道高架道路發生一起險象環生的事件，一輛白色特斯拉電動車行駛內側車道，接近匝道出口時，前方TOYOTA WISH自小客車沒打方向燈就突然往左「鬼切」，讓後方特斯拉大打方向盤閃避，還差點撞上匝道口的柱子，而鬼切的WISH則揚長而去。警方後續也將針對這起違規駕駛，進行開罰。

    汽車專家「Andy老爹」26日在臉書粉專貼出一段網路上流傳驚險的行車紀錄器畫面，影片畫面可見一輛白色特斯拉，行駛在台北環東大道高架橋，近南港經貿園區匝道出口時，右側車道黑色的TOYOTA WISH自小客車突然向左鬼切，讓後方特斯拉大打方向盤閃避，差點撞上匝道口的柱子，離譜的開車行為，讓Andy老爹痛批「真的是亂開一通，想切就切」。

    貼文一出後，也讓網友紛紛痛罵「太扯」、「神之鬼切」、「真的是扯到最高境界」、「螃蟹切法真是一絕」；而Andy老爹也建議，以自身駕車經驗如遇上此狀況會選擇踩煞車就好，不會大角度打方向盤，避免失控造成更大損傷。

    此外，後續Andy老爹也發文尋求特斯拉車主聯繫方式，指出「剛剛南港分局的警員跟我聯絡說，請幫忙找這位特斯拉車主」，想要調閱他的行車記錄器來找到前方Wish的車主，警方後續也將釐清違規進行開罰。

    一輛白色特斯拉電動車行駛內側車道，接近匝道出口時，前方TOYOTA WISH自小客車沒打方向燈就突然往左「鬼切」。（翻攝自YouTube「Gary Chou 蓋瑞」）

    一輛白色特斯拉電動車行駛內側車道，接近匝道出口時，前方TOYOTA WISH自小客車沒打方向燈就突然往左「鬼切」。（翻攝自YouTube「Gary Chou 蓋瑞」）

    後續Andy老爹也發文尋求特斯拉車主聯繫方式。（翻攝自臉書粉專「Andy老爹」）

    後續Andy老爹也發文尋求特斯拉車主聯繫方式。（翻攝自臉書粉專「Andy老爹」）

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