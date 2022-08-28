國道四號清水段小客車超載車禍 6人輕傷送醫

謝男駕駛白色小客車，疑精神不濟加上超載自撞內側護欄後翻覆在護欄外側。 （記者歐素美翻攝）

2022/08/28 11:50

〔記者歐素美／台中報導〕22歲謝姓男子駕駛小客車，車上載有5名同事，今天凌晨1點50分行經國道四號西向4.8公里處清水段，疑精神不濟自撞內側護欄，失控後衝出外側護欄翻覆，車內3男3女分別被送往大甲光田及李綜合醫院，目前僅33歲邱姓男子因腦震盪跟左手骨折住院，其餘皆出院返家，國道警察泰安分隊表示，駕駛未酒駕，但明顯超載，將依道路交通管理處罰條例，開罰3千元以上、1萬8千元，並責令改正或禁止通行。

台中市消防局今天凌晨2點10分獲報，國道四號清水區西向4.8公里處有車禍，經派遣神岡、外埔、豐原分隊出動消防車2輛、救護車3輛、消防人員11名，由神岡分隊小隊長岑啟瑞率隊前往救援，車上6人分別被送往大甲光田醫院及李綜合醫院治療，目前僅邱姓男子（33歲）因腦震盪跟左手骨折，目前還在光田住院中，其皆已出院返家休息。

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警方調查，駕駛謝男（22歲）表示，車子是朋友的，車上6人皆為同事，其中有3名未成年男女。警方表示，謝男經酒測，無酒精反應，也未超速，研判可能是精神不濟釀禍，加上超載，將依道路交通管理處罰條例，處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

小客車被撞得稀巴爛。（記者歐素美翻攝）

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