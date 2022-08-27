男醉酒開「前女友」賓士車撞毀 受傷「新女友」楚楚可憐模樣曝光

劉男「新女友」鄭女受到很大驚嚇，哭泣畫面顯得楚楚可憐。（記者張瑞楨翻攝）

2022/08/27 20:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事當舖業的劉姓男子，昨天（26日）駕駛「前女友（舊愛）」的賓士車，卻酒後載著「新女友（新歡）」，在台中市西屯區文心路疾駛，先撞上中央分隔島，又衝撞前方等紅燈的本田汽車，新車價200多萬元起跳的賓士車，被他撞得慘不忍睹，鄭姓「新女友」也受傷送醫，劉男酒測濃度超標，受輕傷的鄭女也曝光，她在路旁哭泣，嬌小身軀顯得楚楚可人，一頭長髮飄逸，網友也為之「我見猶憐」，還有網友打趣說，這是否為「前任的詛咒？」。

上述這起車禍，劉男酒駕肇事，被警方依公共危險罪移送法辦，中市警局六分局市政派出所調查，27歲的劉男，駕駛車齡僅約5年的白色賓士車，這輛賓士登記在劉男「前女友」名下，他卻載著26歲的鄭姓「新女友」，昨天凌晨於夜店喝酒後，清晨5時許於文心路高速疾駛，於大隆路口撞上中央分隔島，又在高速失控之下，撞上前方等候紅燈的本田汽車，本田車的楊姓駕駛、劉男都沒有受傷，但賓士車上的「新女友」、年僅26歲的鄭女受輕傷。

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這輛賓士車撞爛，兩顆輪胎撞掉，連輪胎連接底盤的「羊角總成傳動軸」都撞飛，受傷的鄭女下車等候救護車，一頭長髮飄逸的她，似乎受到很大的驚嚇，面對救護人員的詢問，她淚眼婆娑，更顯得楚楚可人，不斷拿衛生紙巾擦眼淚，過程頗具戲劇性，至於酒測濃度超標劉男，則是被警方逮捕，依公共危險罪法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

搭乘劉男「前女友」賓士車，卻撞毀受傷的劉男「新女友」，蹲在馬路上哭泣。（記者張瑞楨翻攝）

鄭女身材嬌小，五官清秀，一頭長髮飄逸。（記者張瑞楨翻攝）

劉男用這輛前女友的賓士車，醉酒載「新女友」肇事，賓士車撞得慘不忍睹。（記者張瑞楨翻攝）

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