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    首頁　>　社會

    2休旅神車路口碰撞 1輛四輪朝天巴比Q了

    員林市台76線快速道林厝交流道路口今發生兩台休旅車碰撞事故，一輛正從交流道駛出的HONDA- CRV被撞飛10公尺遠，最後翻車四輪朝天。（民眾提供）

    員林市台76線快速道林厝交流道路口今發生兩台休旅車碰撞事故，一輛正從交流道駛出的HONDA- CRV被撞飛10公尺遠，最後翻車四輪朝天。（民眾提供）

    2022/08/28 15:12

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市台76線快速道林厝交流道今（28）日上午發生兩台休旅車碰撞事故，一輛Toyota-RAV4疑似未注意路口號誌變紅燈，與一輛正從交流道駛出的HONDA- CRV發生碰撞，CRV被撞飛10公尺遠，最後翻車四輪朝天，RAV4則車頭全毀，所幸車禍只造成一名駕駛輕傷，當地里長表示，林厝交流道口常有民眾因誤判號誌險象環生，籲駕駛放慢車速。

    警方初步調查，上午9時多，一輛黑色豐田RAV4休旅車行駛東彰道路北往南方向到林厝交流道口時，疑因未注意路口燈號已轉紅，仍加速通過，此時一輛從台76線西往東下林厝交流道的灰色本田CRV經過路口，發現根本來不及煞車，因此發生碰撞。

    警方表示，其中CRV被撞飛翻覆，四輪朝天，幸好該車駕駛僅受輕傷，自行就醫，目前已無大礙，警方也說，該路口交通流量大，駕駛行經該路口一定要放慢速度注意。

    「又撞了！」林厝里里長蕭富子表示，林厝交流道下交流道到平面道路路口，有往山腳路和東彰外環道，所以設有多時向號誌燈號，可是外地人常會搞錯號誌變化，所以常發生車禍，對此她將通報交通單位檢討該路段號誌，也提醒駕駛人遵循號誌行駛。

    黑色Toyota-RAV4疑似未注意路口號誌變紅燈，與一輛正從交流道駛出的HONDA- CRV發生碰撞，RAV4則車頭全毀。（民眾提供）

    黑色Toyota-RAV4疑似未注意路口號誌變紅燈，與一輛正從交流道駛出的HONDA- CRV發生碰撞，RAV4則車頭全毀。（民眾提供）

    CRV被撞飛翻覆，四輪朝天。（記者陳冠備攝）

    CRV被撞飛翻覆，四輪朝天。（記者陳冠備攝）

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