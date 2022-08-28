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    電池短路！ 駕車油門鎖住、失去動力陷火海

    簡男的座車因為電池短路而起火。（圖由警方提供）

    簡男的座車因為電池短路而起火。（圖由警方提供）

    2022/08/28 15:56

    〔記者黃美珠／新竹報導〕32歲簡姓男子日前下午開車搭載同事到竹北開會，行經東興路2段卻原因不明前進（D）檔失靈，隨後油門被鎖住，整個儀表板顯示車輛異常，隨後失去動力。所幸他臨危不亂，一發現狀況就讓車子滑行到路外，一停車果然引擎室就冒出白煙隨後竄出大火，而他和同事已經及時下車避難，警方和消防員雖趕到場維持行車安全和打火，但車子終仍付之一炬。

    竹北警分局表示，這起意外經縣府消防局火調人員勘驗後，確認是車子的電池短路所致。

    警方表示，他們是在上週五下午1點左右獲報前述意外。駕駛的簡男告訴警方，這輛車已經開了8年，最近一次的大修理是在2、3年前更換引擎，事發當下他個人也是猜測可能是線路短路所致。

    簡男告訴警方，事發當下他先發現D檔在閃且不能踩油門，隨後整個儀表板上的「剩餘油量」、「剩餘里程數」也同時閃爍亮起，隨後動力就斷了。

    他一見失去動力就開始往路外滑行，滑行的同時方向盤跟著也被鎖住了。車子完全停下後就開始冒白煙，他們本想要把引擎蓋打開，但因又燙、又重，一旁店家好心取來滅火器直接往裡面灌，但仍止不住悶燒，終於化為烈燄而出。

    簡男（右2）告訴警方和消防員事發經過。（圖由警方提供）

    簡男（右2）告訴警方和消防員事發經過。（圖由警方提供）

    簡男座車整個被燒毀，所幸他和同事2人都平安，及時把車輛滑、停在路外且下車避難。（圖由警方提供）

    簡男座車整個被燒毀，所幸他和同事2人都平安，及時把車輛滑、停在路外且下車避難。（圖由警方提供）

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