Google評論虛構醫師看診與護理師「談笑風生」 妨害信用判拘

新北地院。（資料照）

2022/08/28 11:50

〔記者王定傳／新北報導〕前年10月，許姓女子在Google評論及新北市新莊區某小兒科診所臉書專頁上，虛構該診所林姓醫師看診時與護理師「談笑風生」，或診間內無女性醫護人員陪同，並在Google評價上留下1顆星差評而被告，許女雖否認犯行，但新北地院法官不採信，依妨害信用罪，判她拘役30日，可上訴

檢警調查，前年10月7日及23日，許女前往林男經營的小兒科診所求診，她明知求診時有女性護理人員在場，且醫師並未與護理人員聊天，卻在Google評論及該診所臉書專頁上，虛構不實說法。

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檢警調查，許女PO文指，她在10月7日到診所就診時，診間內並無女性醫護人員在場陪同，另於10月23日求診時，醫師與護理師一直在「談笑風生」，並在Google評價上留下1顆星差評。

診所發現後氣憤提告，許女不肯道歉，亦否認犯行並辯稱「我可能記錯了」，由於診所人員指證，許女求診時，有女性醫護人員陪同，且醫師並未與女性醫護人員在看診時聊天，加上有監視器為證，檢方綜合相關證據後，認為許女涉犯加重誹謗及妨害信用罪嫌，請法院從一重以妨害信用論處。

審理時，許女仍否認犯行，法官依證人證詞及監視器畫面等證據判定許女的留言不實，足使多數網友因此認為醫師對待病患輕忽、隨便、提供醫療服務欠缺專業性，且診所是對女性病患不友善的診療環境，不適宜女性病患單獨前往就診，已貶損醫師人名譽及信用，判拘30日，可上訴。

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