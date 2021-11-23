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    婦人住旅館留「3星負評」！下秒與孫女慘被趕出房

    美國1名婦人帶著孫女入住旅館，卻因留下負評而被趕出房間。示意圖，與新聞無關。（路透）

    美國1名婦人帶著孫女入住旅館，卻因留下負評而被趕出房間。示意圖，與新聞無關。（路透）

    2021/11/23 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名婦人帶著6歲的孫女入住旅館，碰上房間內供水不穩、游泳設施未開放，婦人決定在訂房網留下3星評論。沒想到半夜卻連同孫女被趕出房間，讓婦人相當不滿，訂房網站則在事發2個月後才退款。

    根據美國媒體《11alive》報導，今年9月，69歲的萊格（Susan Leger）帶著6歲的孫女一同入住貝蒙特套房旅館（Baymont Inn & Suites），預計住宿3天，但萊格當晚遇上供水不穩、游泳設施未開放等問題，決定直接上訂房網站留言，給予3星評價。

    萊格隨後接到旅館經理維亞斯（Danny Vyas）的電話，要求搬離房間，警方也登門拜訪，依照法律請萊格離開房間。萊格不滿地說，「我沒想到旅館會在居住期間看到評論。假如任何人不想被他們趕出房外，大家最好別留下負評」。

    對此，維亞斯回應，「她們在短短1小時內給我們打了數十通電話，不斷表示廁所供水不穩，一切都很不對勁。既然她對我們的房間不滿意且進行了評論，我們有權讓她離開旅館房間」。

    據報導，萊格起初要求旅館退款，但最後等了2個月才收到全額款項。不過，根據喬治亞州法律規定，假如房客未支付住宿款項、未遵守旅館規定、未事先進行預訂房間，或其他不恰當的行為，旅館可要求房客退房。

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