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    年金改革訴請補發退休金 前警大校長蔡德輝、教部次長呂木琳4人均敗訴確定

    前中央警察大學校長蔡德輝等4人均訴請補發退休金，最高行政法院判4人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    前中央警察大學校長蔡德輝等4人均訴請補發退休金，最高行政法院判4人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2022/08/26 20:29

    〔記者楊國文／台北報導〕2018年7月起實施年金改革，前中央警察大學校長蔡德輝、教授黃富源、張平吾及前教育部政務次長呂木琳等人退休後，因為均轉赴私立大學任教，其每月支薪超過法定基本工資，以致月退休金遭停發，所幸大法官釋憲認為停發屬違憲，蔡等4人據此申請補發停發1年1個月的月退休金均遭駁回而興訟；最高行政法院判蔡4人均敗訴確定。

    蔡德輝、呂木琳、張平吾3人均於2006年、黃富源則於2008年退休，4人都支領舊制的月退休金。

    判決指出，配合年金改革實施，銓敍部依據退撫法規定，自2018年7月1日重新計算蔡德輝、黃富源、張平吾和呂木琳的月退休金，發現蔡德輝4人退休後均轉赴私立大學任教，且每月支薪超過法定基本工資，因此依退撫法第77條等規定，通知蔡等4人「自2018年8月起，停止領受月退休金權利，至原因消滅時恢復之」。

    後來，大法官釋字第782、783解釋宣告停發處分與憲法保障平等權不符，應自釋憲案公布之日的2019年8月23日起失其效力，蔡等4人因此從2019年8月23日當天起又獲得領受月退休金。

    不過，蔡等4人認為，停發處分因司法院大法官解釋而屬違法，侵害他們的財產權，但僅恢復2019年8月23日以後領受的月退休金，訴請應補發4人從2018年8月1日起至2019年8月22日止的退休金，金額從55萬多元至93萬多元不等金額。

    台北高等行政法院指出，依行政程序法第110條第3項規定，該停發處分須經過撤銷才失效，並不會因為被宣告違憲而當然失效，因此該停發處分關於此期間的規制效力，並不因為該規定被宣告違憲而失其效力。

    此外，所謂「停止領受月退休金權利，直到原因消滅時恢復之」中的「原因消滅」，是指不符合「再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資」的要件，認定蔡等4人請求中央警察大學、教育部和公務人員退休撫卹基金管理委員會補發每人該1年1個月期間的月退休金，並無理由，判4人敗訴。蔡等4人不服，提起上訴。

    最高行政法院認為，北高行認事用法並無違誤，將蔡等4人均判決駁回，全案確定。

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