公關小姐盜刷信用卡還誣陷是同事幹的 被法院判刑4月

基隆地院法官依觸犯偽造行使偽造準私文書罪，判處宋女有期徒刑4月，得易科罰金，不法所得沒收。（記者吳昇儒攝）

2022/08/22 15:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾在桃園擔任酒店公關的宋姓女子，取得蕭姓被害人信用卡號等資訊，竟盜刷信用卡。檢警偵訊時，宋女謊稱是同事盜刷。法官調閱相關事證後，未採信宋女說詞，依觸犯偽造行使偽造準私文書罪，判處她有期徒刑4月，得易科罰金，不法所得沒收。

檢警調查，宋女取得被害人信用卡卡號、有效年月及授權碼後，用信用卡線上支付手機門號費用，兩次共計支付1萬4千餘元；然後又透過網路商城購買唇膏及組合書桌櫃，花費近4千元。蕭姓被害人收到帳單通知後，方知信用卡被盜刷，報警處理，警方則循線追查到宋女，約談她到案說明。

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法院審理時，宋女坦承自己曾用信用卡繳交費用的電信門號，但當時在桃園某酒店擔任公關小姐，與黃姓同事同住，曾委託對方幫忙繳交電話費，黃女宣稱是用其他人的信用卡代繳；自己的購物習慣，是直接取貨付款，未曾使用過信用卡進行網路購物。

此外，黃姓女同事經常檯數掛0沒有業績，因此懷疑黃女是盜刷客人的信用卡購物，與自己無關。

黃女則向法官證稱，確實曾跟宋女合住，但未曾幫宋女繳交過電話費，自己沒有信用卡也不會使用。

法官認為，宋女宣稱曾以通訊軟體傳送繳費條碼給黃姓女同事，請她幫忙繳費，但始終無法提供相關對話紀錄，另繳交話費的電話號碼，是宋女所使用，與黃女無關，可認定宋女盜刷可能性甚高。

另雖盜刷信用卡購買的商品其收件人為黃女，但聯繫電話卻是宋女所使用；而一般貨運人員送貨時，都會先與訂單上所記載的電話號碼連繫，才能確認送達位置，故送貨人員須與宋女連繫後，方能送達貨物，可推認訂貨盜刷信用卡者就是宋女，因此被告辯詞不足採信。

法官審理後，認定宋女觸犯行使偽造準私文書罪、詐欺取財、得利等罪，依刑度較高的行使偽造準私文書罪處斷；考量宋女先前已有類似的偽造文書及詐欺等犯罪紀錄，犯後否認犯行難有悔意，考量其犯罪目的、手段及情節後，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，不法所得沒收。

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