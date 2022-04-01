撿到信用卡當成自己的 從名牌髮夾到電吉他都盜刷

名牌髮夾。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

2022/04/01 12:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲的黃姓女子，撿到別人遺失的信用卡後如獲珍寶，立刻找陳姓男友四處盜刷，從名牌髮夾一路盜刷購買衣物和電子吉他，一日內便林林總總盜刷消費逾23萬餘元；台北市警中正一分局根據監視畫面逮獲兩人，依法移送偵辦。

中正第一分局介壽路派出所日前接獲被害人報案，指稱他的信用卡不慎遺失，雖然立刻向發卡銀行申請掛失止付，但早已被人盜刷數十萬元消費。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後迅速調閱監視器展開調查，發現是一對年輕情侶檔，前往多家知名百貨公司及一家樂器行等實體店面盜刷商品，警方掌握陳嫌位在新北市三重的住處地址，迅速前往逮人。

黃姓女犯嫌警訊中捕辯稱信用卡是公司客人贈送，所以才找男友陳嫌一起去血拼購物，兩人陸續至百貨公司購買精品服飾、妝品、包包等，最後還到中正區一家樂器行購買一支要價6萬多元的知名品牌電吉他，隨後提著大包小包戰利品乘坐計程車返回陳嫌位於三重的住家。

警方表示，黃女、陳男2人四處血拚盜刷後，手牽手一路快樂逛街的過程都被路口監視器畫面拍得一清二楚，陳嫌更於返家後上網刷卡購買多筆遊戲點數，林林總總共盜刷了23萬餘元。警方訊後依詐欺、偽造文書、侵占罪嫌函送台北地檢署偵辦。

陳嫌盜刷買來的電子吉他。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法