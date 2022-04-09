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    盜刷300多筆享樂！女貓奴毒品通緝犯 爽砸27萬買5隻貓

    警方逮捕趙女和她心愛的貓咪。（記者劉慶侯翻攝）

    警方逮捕趙女和她心愛的貓咪。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/04/09 11:49

    〔記者劉慶侯／台北報導〕身揹多條毒品通緝的30歲趙姓女子，在逃亡期間透過管道向中國不法業者購買盜錄取得的信用卡資料，隨後在國內大肆盜刷購物逾300餘筆，以因應她優渥的藏匿生活。最離譜的是愛貓成癡的她，還盜刷27萬元買了5隻英國短毛貓，除了供自己解乏娛樂外，再送人飼養，令警方查緝人員咋舌。

    台北市刑警大隊科技偵查隊是在匯整各項盜刷刑案數據中，發現有犯嫌以人頭資料在各大網拍平台創設假帳號後，以第三方支付方式，大量盜刷他人信用卡購物，不僅賣家未獲價金，更造成第三方支付平台損失逾百萬元。

    科偵隊循線追查，發現涉及台中、新北及士林等地檢署發布通緝的趙姓女毒品通緝犯涉嫌重大，並查出趙女逃亡期間四處躲藏，於各大網路平台盜刷購物、投宿旅館、搭乘計程車及訂餐外送，追出她盜刷各類消費逾300餘筆，其中還買了5隻英國短毛貓，花費共高達27萬元。

    警方鎖定趙女和紀姓男友躲藏在台北市中山區，隨即前往查緝，當場搜得偽文事證、安非他命及現金10萬元等贓證物，但現場只有1隻「贓物貓」，另外4隻渺無音訊，也讓警方暫時鬆了一口氣，免得還得要抓貓和照料。

    警訊中，趙女供稱因逃亡期間吸毒缺錢，便透過「微信」聊天軟體，向中國不法業者購買側錄取得的他人信用卡卡號及檢核碼，隨後便開始以網路盜刷方式支付一切的生活開銷。

    她也承認因為是貓奴，更熱愛英國短毛貓，所以先後盜刷購買了5隻英國短毛貓，其中她最喜歡的1隻留給自己照顧，另外4隻分送親朋好友領養。

    警方詢後將趙女依涉詐欺、偽文及毒品等罪嫌，移送台北地檢署續辦外，她的紀姓男友則因持用毒品，一併移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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