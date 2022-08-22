彰化洋仔厝溪昨有女子落水 今打撈上岸

彰化洋仔厝溪傳出有女子落水，昨天深夜搜救未果，今早再度出動。（民眾阿鋒提供）

2022/08/22 12:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣洋仔厝溪青埔橋一帶昨晚傳出有女子落水，出動消防與救難人員聯手搜救，今天將溺者打撈上岸，女子已明顯死亡，警方通知家屬到場，確認溺者為42歲王姓女子。

彰化縣和美警分局、縣消防局表示，昨天晚間將近10點接獲民眾報案，在和美鎮、秀水鄉交界處的青埔橋一帶有疑似女子落水，因為民眾路過有看到女子坐在橋上，後來再路過就沒看到人，然後橋旁又有機車，馬上就通報處理。

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警消單位受理報案後馬上出動，但因為天色已暗，不利搜尋，在今天凌晨零點30分先行撤回，今早7點再出動，由和美消防分隊、鹿港消防分隊、彰化縣救難協會3艘船艇下水搜尋，搜尋範圍為青埔橋到頭汴埤制水閥間約1100公尺範圍，由3艘船艇分區域在水面進行搜索，並透過空拍機進行搜索。

彰化救難協會理事長張正昌表示，因為近來沒有下雨，集中力量在疑似落水者機車停放處附近搜尋，最後在溺者停放機車下游約5公尺附近發現溺者，並打撈上岸。

和美警方從現場停放機車追查車主為王姓女子，並通知家屬到場指認，家屬到場確認溺者身分為42歲王女，後續由警方進一步處理。

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彰化洋仔厝溪有女子落水，出動消防、彰化救協到場搜救。（楊忠勳提供）

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