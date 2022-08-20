班導請學生記老師名字 竟遭家長指控不當管教

最高行政法院判陳師勝訴確定。（資料照）

2022/08/20 19:31

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一所國中的陳姓教師，2018年要求班上同學記課任老師姓名，卻被其中一名拒背的學生質疑不當管教，提起申訴。新北市教育局認定陳師「教學、訓輔行為失當，有損學生學習權益」，記申誡一次。陳師不服，興訟保名譽，最高行政法院日前認為，背老師的名字是盼學生儘速融入環境，非處罰，撤銷申誡，判陳師勝訴確定。

2018年間，陳師擔任國一新生班導，希望學生們趕快熟悉環境，要求全班記住課任老師全名，一位剛從別校轉入的學生不願配合，隔天即未到校上課。又過了一天，陳師見該名學生來校，便請他站在課表前面背誦，只要記得4位老師姓名即可，驗收後下課，惟該名學生搖頭拒絕，當場表示異議並打電話給爸爸求助。其父得知後火大，指控陳師不當管教。

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校方接到申訴，組成三人小組調查，教師成績考核委員會認定家長申訴無理由，不贊成懲處，卻被校長批示退回；考核會不甘示弱，依舊維持原決議。沒想到到了新北市教育局時，卻逕行改核為申誡一次，理由是違反「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」中的「教學、訓輔行為失當，有損學生學習權益」規定。

陳師不服，向新北市申評會提起申訴，一度被認定訓輔行為並無失當，亦未損及學生學習權益，作成「申訴有理由，原措施撤銷。」評議的決定。沒想到換新北市政府不服，提起再申訴，教育部中央教師申訴評議委員會再度逆轉，作成「原申訴評議決定撤銷，原措施維持」決定。

雖然申誡處分輕微，但陳師不滿清譽受損，興訟要求撤銷處分。

最高行政法院指出，陳師要求要求國一新生背記任教老師及同學姓名，在該名學生搖頭拒絕後，考量其身心狀況，請他只要背記4位任課老師姓名即可；而請學生站立於課表前背記，無人在旁監視，手段尚稱溫和，有助於學生融入轉學生活而達教學輔導目的。

根據該校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項相關規定，可知要求學生於下課時間站立，乃法規範所允許的一般性管教措施，屬可達成訓輔目的手段，未過當，陳師考量學生的人格特質，所做的處置未違反規定，新北市政府逕行改核申誡1次，認事用法有違誤。

最高行政法院認為，新北市政府的做法有違誤，已經新北市申評會撤銷，未料中央申評會未察，仍做成「原申訴評議決定撤銷，原措施維持」的再申訴評議決定，於法自屬有違，應予撤銷，日前判陳師勝訴，免受懲，全案確定。

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