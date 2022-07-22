學生因服儀被罰站、侮辱師長記大過 新北市教育局還原經過

網友爆料指控，新北1名高中生服儀不整被教官罰站、罵髒話，還被記大過。（圖取自臉書「爆料公社」）

2022/07/22 16:36

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學生罰站反控教官罵髒話 家長找議員「關心」小孩再吞大過

〔記者林欣漢／新北報導〕有網友指控，新北市某私立高中的學生因服裝儀容問題，被教官罰站、罵學生不雅字詞。新北市教育局說，經調查並無網友指控事情；但網友指稱，事後學生還被校方以「對師長惡意指控涉及侮辱」記大過，對此，教育局則說，相關案件目前仍在程序當中。

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有網友爆料指控，新北某私立高中學生因服裝儀容問題，被教官罰站、罵三字經。教育局回應說，經查，校方輔導過程中並未要求學生罰站，也未給予任何懲處，事後也有協助該生補課。罵學生不雅字詞部分，也召開校事會議啟動調查，結果確認教官並沒有說不雅字詞。

網友說，學校拿調查結果記學生大過，原因是「對師長惡意指控涉及侮辱」，質疑這樣合理嗎？教育局則說，學校察覺學生相關「對師長或他人有惡意侮辱、罵等言語上攻擊，情節重大者」等不妥適行為，故建議將學生移送獎懲委員會討論處分，經獎懲委員會決議記大過1支。

教育局說，經向校方了解，家長已於21日向校方學生申訴評議委員會提出申訴，相關案件目前仍在程序當中。會請學校持續關注輔導學生，落實以學生為主體的正向輔導管教教育理念。

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