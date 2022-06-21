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    首頁　>　社會

    扯！失聯移工酒後喧鬧被盤查 假冒原住民想瞞天過海

    一名印尼失聯移工（左）在宜縣大同鄉酒後喧鬧被盤查，竟假冒原住民想瞞天過海。（記者江志雄翻攝）

    一名印尼失聯移工（左）在宜縣大同鄉酒後喧鬧被盤查，竟假冒原住民想瞞天過海。（記者江志雄翻攝）

    2022/06/21 21:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉原住民部落一家商店，傳有失聯移工飲酒喧鬧，移民署宜蘭縣專勤隊今天派員調查，有名40多歲婦人酒後癱坐地上，辯稱是原住民，並模仿原民口音意圖瞞天過海，仍被查出是失聯印尼移工，專勤隊員逮捕後將強制驅逐出國。

    宜蘭專勤隊員到場時，要盤查這名坐在地面婦人身分，婦人供稱「長官，我是原住民，跟朋友來喝酒」，拒絕出示證件，並模仿原民口音，專勤隊員查察有異後追問，對方才坦承是失聯印尼移工，假冒原住民身分的橋段，讓在場目擊人士看傻眼。

    據了解，這名移民申請來台當看護，2年前逃逸，不料碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，加上在台灣人生地不熟，一直找不到工作，最近到大同鄉找同鄉訴苦，見到移民署人員上門，擔心被遣送回國企圖掩飾身分，終究紙包不住火。

    宜蘭縣專勤隊說，國內疫情嚴峻，去年5月起執行外來人口「安心採檢」、「安心接種」專案，並積極查處失聯移工，提醒大家切勿非法聘僱外國人，違者將依違反就業服務法處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，呼籲各界不要以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    失聯印尼移工（左2坐者）模仿原民口音意圖瞞天過海，讓人哭笑不得。（記者江志雄翻攝）

    失聯印尼移工（左2坐者）模仿原民口音意圖瞞天過海，讓人哭笑不得。（記者江志雄翻攝）

    移民署宜蘭縣專勤隊員（右）逮捕印尼失聯移工（左）後帶回安置待遣。（記者江志雄翻攝）

    移民署宜蘭縣專勤隊員（右）逮捕印尼失聯移工（左）後帶回安置待遣。（記者江志雄翻攝）

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