為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「阿嬤來了！」 失聯移工騙警轉頭失敗 遭優勢警力壓制

    逃逸移工阿空被識破身分後，企圖衝撞員警逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

    逃逸移工阿空被識破身分後，企圖衝撞員警逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/04/03 12:50

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕失聯年餘的38歲泰籍移工阿空，昨天深夜騎著電動自行車外出購物，卻在桃園區建國東路發現有警方巡邏車，立刻躲進路旁一家夾娃娃機店，由於阿空形跡可疑，反而引起桃市桃園警分局大樹派出所巡邏員警注意，立刻停車盤查，阿空假裝聽不懂中文，當員警提到關鍵字「你逃跑的喔！」阿空更是嚇得直呼「阿嬤來了！」，想以此騙員警轉頭，雙方發生拉扯衝突，阿空一度衝撞員警企圖逃逸，最後遭4名員警以優勢警力才順利壓制逮捕，訊後依妨害公務送辦並通知移民署專勤隊收容。

    桃園警方說，昨晚11點多，大樹所員警蔡家奇及王昱翔駕車外出巡邏時，在建國東路發現有名外籍男子一見到警車，立刻躲進夾娃娃機店，員警於是下車進行攔查；泰籍男子自稱阿空，卻對員警的詢問，假藉聽不懂隨即想離開，員警攔下，請他出示證件。

    桃園警方說，經過查詢這名泰籍男子早在去年就被雇主通報失聯，當他察覺員警已知他是失聯身分，突然對著員警大喊「阿嬤來了！」企圖引開員警注意力，但員警不受他影響。

    警方說，阿空仗持自己身材魁梧，猛然衝撞緊拉著他不放的2名員警企圖逃離，不過2警仍不鬆手，3人由店門一路拉扯至店外，所幸及時呼叫支援，當警網趕到後，再以優勢警力將他壓制逮捕，全案依妨礙公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦，並移送專勤隊收容。

    逃逸泰籍移工阿空一見警方巡邏車，立刻躲進夾娃娃機店，反而引起警方注意 。（記者陳恩惠翻攝）

    逃逸泰籍移工阿空一見警方巡邏車，立刻躲進夾娃娃機店，反而引起警方注意 。（記者陳恩惠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聘失聯移工罰15萬不怕 男子再犯竟反咬是移工聘他當司機
    2022/02/13 09:01

    聘失聯移工罰15萬不怕 男子再犯竟反咬是移工聘他當司機
    協助施打疫苗 失聯移工大讚「台灣人太暖心了」
    2021/12/14 16:44

    協助施打疫苗 失聯移工大讚「台灣人太暖心了」

    亞灣新榮耀 智慧海港城 星玥灣引領 璀璨心生活
    桃警逮11名通報失聯移工 其中2人涉吸毒
    2021/12/14 12:10

    桃警逮11名通報失聯移工 其中2人涉吸毒
    失聯移工打疫苗不會抓 基隆專勤隊揪金鐘獎演員強力宣導
    2021/12/12 21:58

    失聯移工打疫苗不會抓 基隆專勤隊揪金鐘獎演員強力宣導

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播