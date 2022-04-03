「阿嬤來了！」 失聯移工騙警轉頭失敗 遭優勢警力壓制

逃逸移工阿空被識破身分後，企圖衝撞員警逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

2022/04/03 12:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕失聯年餘的38歲泰籍移工阿空，昨天深夜騎著電動自行車外出購物，卻在桃園區建國東路發現有警方巡邏車，立刻躲進路旁一家夾娃娃機店，由於阿空形跡可疑，反而引起桃市桃園警分局大樹派出所巡邏員警注意，立刻停車盤查，阿空假裝聽不懂中文，當員警提到關鍵字「你逃跑的喔！」阿空更是嚇得直呼「阿嬤來了！」，想以此騙員警轉頭，雙方發生拉扯衝突，阿空一度衝撞員警企圖逃逸，最後遭4名員警以優勢警力才順利壓制逮捕，訊後依妨害公務送辦並通知移民署專勤隊收容。

桃園警方說，昨晚11點多，大樹所員警蔡家奇及王昱翔駕車外出巡邏時，在建國東路發現有名外籍男子一見到警車，立刻躲進夾娃娃機店，員警於是下車進行攔查；泰籍男子自稱阿空，卻對員警的詢問，假藉聽不懂隨即想離開，員警攔下，請他出示證件。

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桃園警方說，經過查詢這名泰籍男子早在去年就被雇主通報失聯，當他察覺員警已知他是失聯身分，突然對著員警大喊「阿嬤來了！」企圖引開員警注意力，但員警不受他影響。

警方說，阿空仗持自己身材魁梧，猛然衝撞緊拉著他不放的2名員警企圖逃離，不過2警仍不鬆手，3人由店門一路拉扯至店外，所幸及時呼叫支援，當警網趕到後，再以優勢警力將他壓制逮捕，全案依妨礙公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦，並移送專勤隊收容。

逃逸泰籍移工阿空一見警方巡邏車，立刻躲進夾娃娃機店，反而引起警方注意 。（記者陳恩惠翻攝）

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