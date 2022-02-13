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    聘失聯移工罰15萬不怕 男子再犯竟反咬是移工聘他當司機

    聘失聯移工罰15萬不怕，男子再犯竟反咬是移工聘他當司機。圖為苗栗地院（資料照）

    聘失聯移工罰15萬不怕，男子再犯竟反咬是移工聘他當司機。圖為苗栗地院（資料照）

    2022/02/13 09:01

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣趙姓男子，2017年間因聘僱5名許可失效外籍移工貼磁磚，後來被內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊查獲，遭開罰15萬元。但趙男又再度接續聘僱3名許可失效越南籍失聯移工在建商工地鋪設地磚，遭移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊於工地當場抓包，苗栗地院法官近期審理後，認為5年內再度違反就業服務法，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    趙男則辯稱，並未聘僱外籍移工，反而是外籍移工「阿中」聘僱其開車接送前往工地，並不清楚薪資由誰負責，更不了解移工替誰工作。

    但被查獲的失聯移工則稱，平時都稱呼趙男大老闆，且趙男還提供住處，每天工資1800元到2000元不等。

    苗栗地院法官指出，趙男隨後又稱因其妻為越籍女子在FB認識失聯移工，又改稱是另名許姓男子聘僱失聯移工，說詞顯然前後不一。

    由於趙男曾違反就業服務法第57條第1款規定經裁處罰鍰15萬元，但於5年內再犯，不知警惕非法聘僱外國人，法官認定趙男所為危及我國主管機關管理外籍勞工正確性，且影響國內勞動市場及國人就業權益，因此判處有期徒刑3個月。

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