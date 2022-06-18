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    少女打119求助反遭性侵羞憤輕生亡 消防員判刑1年10個月、撤職3年

    少女遭到陳姓消防員性侵，羞憤輕生亡。（情境照）

    少女遭到陳姓消防員性侵，羞憤輕生亡。（情境照）

    2022/06/18 11:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹縣一名16歲少女2018年間心情不佳自殘，打119求助，未料反遭接線的勤務指揮中心執勤員陳璽元約出性侵，少女羞憤輕生身亡。陳璽元日前被最高法院依對受扶助之人利用機會性交罪，判刑1年10月確定；15日再被懲戒法院判撤職，停止任用公務員3年。

    判決指出，2018年2月間，陳璽元值勤時接獲少女的自殺報案電話，因而獲悉她的行動電話號碼，此後即藉關心名義，時常以通訊軟體LINE聯繫、聊天或送早餐，藉此表達長輩的關心、開導及輔導，具有事實上的扶助或相類關係。

    陳璽元明知少女年僅16歲，卻於2018年4月6日晚上9至10時許，把少女載到新竹某國小附近，把車停在路邊，要求她坐到後座，自己亦隨之坐至後座。陳員突然動手脫去少女褲子，少女因害怕而來不及表示同意與否，旋遭陳員以陰莖或手指插入下體內而性交得逞。

    事後，少女在學校固定約談中，對其輔導老師提及遭陳侵犯一事，老師得悉後大驚，趕緊向上通報，啟動保護機制。少女則感到羞憤，接連輕生16次，不幸在最後一次身亡。

    刑事部分，陳璽元一審原被判無罪，但二審改認定他觸犯對受扶助之人利用機會性交罪，判刑1年10月，日前獲得最高法院維持，全案確定，陳員須入監服刑。

    行政部分，新竹縣政府先將陳璽元停職，再送懲戒法院審理。陳璽元答辯承認曾對少女說黃色笑話，確有言語性騷擾，但否認肢體接觸。陳員質疑少女精神疾病發作，把黃色笑話幻覺妄想當成真的；若真有性侵，為何當下未報案，而是等到1年7個月之後才提告；少女父親明知性侵案不得撤告，為何要求50萬元高額和解金?自己事後深刻反省，對少女產生同情心，熱心過頭才導致本案發生，希望懲戒法院原諒他的疏失，輕判懲戒。

    懲戒法院指出，依照警詢、偵查、審理、對話紀錄等資料顯示，陳璽元未否認性侵少女，少女也沒有產生幻覺；經過測謊，被問到是否有性侵時，陳璽元呈現不實反應，可認定性侵屬實。

    懲戒法院表示，陳璽元假藉關心名義介入少女日常生活，明知她曾因憂鬱及情緒嚴重困擾而有自殺行為，身心脆弱亟待他人輔導支持與關懷，陳竟為滿足個人私慾，利用機會跟她性交，嚴重影響少女身心正常發展，破壞消防人員及政府機關形象甚鉅。

    懲戒法院考量陳璽元否認犯行，態度不佳，事後雖與少女達成和解，但僅承認性騷擾，導致少女對和解過程及結果憤恨不滿，進而輕生。

    合議庭綜合評議後，認為陳璽元違失情節重大，決定判處撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

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