滯欠勞工退休金200餘萬 負責人恆春建地遭法拍每坪9萬

屏東執行分署11月5日將法拍恆春西門停車場後方附近住宅區建地。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2024/10/28 18:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣有一家公司滯欠勞工退休金、營業稅、營所稅及健保費共200餘萬元，負責人辦分期卻未正常繳款，其位恆春西門停車場後方的住宅區建地將被法拍，面積共111坪，負責人持分2分之1，底價535萬8150元，換算下來每坪約9萬餘元。法務部行政執行署屏東分署將於下週二（11月5日）辦理拍賣會。

法務部行政執行署屏東分署表示，有家公司滯欠勞工退休金、營業稅、營所稅及健保費共200餘萬元，由負責人個人為擔保人辦理分期後卻未正常繳款，分署改執行擔保人財產，因此拍賣負責人個人所有位恆春西門停車場後方的住宅區建地。

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該筆土地目前為空地，未臨路，距離西門約450公尺，面積共111坪，負責人的持分為2分之1，底價535萬8150元，換算下來每坪約9萬餘元。本次是四拍，為法拍的最後一個拍次，對於國境之南土地有興趣的民眾可把握機會進場。

屏東執行分署表示，另有食品公司滯欠上百萬元勞健保費未繳，分署也將法拍公司的中古白色中華廂式冷凍車一輛。冷凍車不定底價，1元起標，排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材業者，歡迎有興趣的民眾於11月5日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

近期備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線交通便利，車輛好進出，本次三拍底價為3470萬7200元，等於一拍的64折，價格大降近2千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

屏東分署表示，勞工退休金及勞保費攸關勞工生活與退休之保障，連帶地會影響工安，類此案件移送後屏東分署會強力執行，以維護勞工權益，並貫徹行政院「五打七安」重大政策。

當天法拍的不動產還有屏東市、東港及崁頂的土地，想買不動產的民眾可多加利用通訊投標，在11月4日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於11月4日下午2點半至3點也可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

屏東分署將法拍中古白色中華廂式冷凍車一輛。（法務部行政執行署屏東分署提供）

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