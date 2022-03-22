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    台中女墜樓身亡！涉性侵男慘遭私刑下跪 警逮9嫌到案

    警方連夜將施暴的9人查緝到案送辦。（警方提供）（記者許國楨攝）

    警方連夜將施暴的9人查緝到案送辦。（警方提供）（記者許國楨攝）

    2022/03/22 09:53

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子疑遭性侵，後來墜樓身亡，被指控性侵男子被女子男友及友人施行「私刑正義」，當街下跪被打到滿臉血並自白，過程還被拍下上傳網路，男子就醫後，警方接獲通報，連夜將涉嫌施暴的9人查緝到案，先依聚眾鬥毆等罪嫌究辦，至於是否與性侵有關或另有隱情，警方深入追查中。

    據查，24歲賴姓男子日前疑在摩鐵性侵一名女子，女子曾於19日輕生，經友人發現挽回一命，但女子仍不斷透露輕生念頭，友人也曾在20日至其租屋處陪伴，未料友人離開後，女子墜樓身亡，其27歲的梁姓男友為替女友討公道，21日夥同多名友人找到賴男，對他暴力相向並錄下影片上傳網路。

    影片中只見身穿黑衣的賴男，滿臉是血跪在人行道向一群男子供出父母姓名、居住處所，以及自己的手機電話號碼，稱自己近日性侵一名張姓女子，對方墜樓身亡，最後向拍攝者承諾會到對方靈堂道歉，並向警方自首；轄區第六分局則是在當天凌晨5時35分許，接獲醫院急診室通報賴男報案遭人毆打成傷。

    警方獲報立即組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大調閱監視器，迅速鎖定涉案車輛及犯嫌，今天凌晨連夜將施暴的梁男等9人追緝到案，梁男供稱為了替女友出氣，才夥同友人教訓賴男；訊後全案依聚眾鬥毆、妨害自由及傷害等罪嫌送辦，至於是否與性侵有關或另有隱情，警方深入追查中。

    分局長蔡元戎強調，私刑正義，法令不容，遭受不法侵害，應即報警處理，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以市民安全為己任，絕不允許不法行為挑戰公權力，「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」，「有案必破，而且要快破」，誓言將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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    賴男當街下跪被打到滿臉血。（圖擷自網路）

    賴男當街下跪被打到滿臉血。（圖擷自網路）

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