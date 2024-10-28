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    宜市蘭陽大橋3.5公尺限高架撞斷 大貨車機械手臂未收妥釀禍

    宜市南津路蘭陽大橋下方涵洞限高門架被撞斷，疑為大貨車車斗上方機械手臂未收妥釀禍。（圖由警方提供）

    宜市南津路蘭陽大橋下方涵洞限高門架被撞斷，疑為大貨車車斗上方機械手臂未收妥釀禍。（圖由警方提供）

    2024/10/28 17:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市南津路蘭陽大橋下方涵洞一座3.5公尺的鐵製限高門架，今天被撞斷，疑為大貨車車斗上方機械手臂未收妥釀禍，負責維管的交通部公路局要求肇事者復原。

    宜蘭市南津路蘭陽大橋下方涵洞是員山鄉通往壯圍鄉的捷徑，涵洞設有限高門架，今天上午8點，33歲石姓男子駕駛大貨車，沿著南津路往員山鄉方向行駛，疑車斗上方機械手臂未收妥，撞斷限高門架，斷裂的門架倒在路面上，肇事貨車停在涵洞內，警方獲報後派員封閉道路，並通知交通部公路局東區養護工程分局處置。

    警方獲報後派員封閉道路，並通知交通部公路局東區養護工程分局處置。

    石姓駕駛接受吐氣酒測，酒精濃度0.02毫克，未超過0.15標準值。公路局人員鋸掉斷裂的限高門架淨空路面，涵洞封閉7個多小時後，下午3點20分才重新開放。

    交通部公路局東區養護工程分局表示，將要求肇事駕駛把撞斷的限高門架復原，若要委託公路局僱工修復，估計要25萬到30萬元費用。

    3.5公尺的鐵製限高門架被撞斷後倒在路面上。（圖由警方提供）

    3.5公尺的鐵製限高門架被撞斷後倒在路面上。（圖由警方提供）

    事發後，警方派員封閉交通。（圖由警方提供）

    事發後，警方派員封閉交通。（圖由警方提供）

    涉嫌肇事的大貨車。（圖由警方提供）

    涉嫌肇事的大貨車。（圖由警方提供）

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