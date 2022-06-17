單親媽應徵助理卻成詐欺犯被判刑 二審逆轉還清白

王婦涉詐欺罪要關，高雄高分院改判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/06/17 07:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓單親媽媽提供帳戶，讓詐欺集團詐得上百萬元，被高雄地院依詐欺等罪，判1年7月須入獄，案經高雄高分院審理後大逆轉，認為她有2個小孩要養，急需找穩定工作，發覺有異後立即報警，因此改判無罪，可上訴。

檢方指出，2020年9月16日上午，王婦透過「臉書」面試應徵會計助理錄取後，提供郵局和銀行帳戶，給暱稱「雯玲」、「憶誠」、「王姓專員」等詐欺集團不詳成年人使用，對方詐得110萬元，因而被依詐欺等罪提起公訴。

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今年2月間，高雄地院審結宣判，認定王婦觸犯4罪，併執行刑1年7月要關，她不服上訴高雄高分院，並說，她是單親媽媽養2個小孩，又是低收入戶，當時急著找工作，並因疫情關係線上面試，雙方有簽勞動契約，對方說為了客戶節稅，會把錢匯到她帳戶，她領出再交給會計事務所，堅決否認犯行。

二審合議庭法官調查，王婦到銀行臨櫃或提款機，提領被害人被騙款項毫無遮掩，甚至有時未戴口罩，她並曾與自稱「憶誠」經理聯絡說：「經理這樣我還能接單嗎﹖我有兩個孩子要養，所以很需要穩定的工作，是否能回覆我呢」，未獲對方回覆後，即主動向警方報案，並協助查緝涉案嫌犯，因而認定她是被騙，改判無罪 。

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