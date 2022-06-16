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    首頁　>　社會

    左手拿刀舞槍、右手搞慈善義捐 吳明達仍陷江湖路

    在江湖上掛名「威震集團」董事長的吳明達，曾因殺人付出囚牢近18年的代價，但即使他出獄後積極行善佈施錢糧，與昔日過往仍牽扯不淨，又不脫逞兇鬥狠本性，終究難逃法網制裁。（警方提供）

    在江湖上掛名「威震集團」董事長的吳明達，曾因殺人付出囚牢近18年的代價，但即使他出獄後積極行善佈施錢糧，與昔日過往仍牽扯不淨，又不脫逞兇鬥狠本性，終究難逃法網制裁。（警方提供）

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    〔記者劉慶侯／台北報導〕在江湖上掛名「威震集團」董事長的吳明達，曾因殺人付出囚牢近18年的代價，但即使他出獄後積極行善佈施錢糧，與昔日過往仍牽扯不淨，又不脫逞兇鬥狠本性，終究難逃法網制裁。

    曾是北市南興街角頭出身的吳明達，因爭奪地盤緣故，與當時的北聯幫幫主「重重」唐重生結怨深重；1999年5月27日，吳與唐在北市農安街狹路相逢，吳主動開槍狙擊，唐中槍反擊仍重傷不治，這起當街槍擊案震驚社會。

    當時才20幾歲的吳明達，因此事引起黑白兩道側目和注意，也因殺人罪被判無期徒刑，南興街角頭也逐漸落沒。吳明達在服刑17年8個月後，獲假釋出獄。隨後，他接手家族在北市大同區經營的三溫暖，算是金盆洗手。

    期間，他再度引起各方注意的事，是他與苦苦等待他21年的女朋友，在2018年6月22日結成正果，在新莊大宴賓客席開250桌，全省重量級人物都到場，政商豪車雲集。昔日浪子終獲美眷，看似成為一段佳話。

    吳明達此後為重振事業，不脫霸氣的取名「威震集團」，多方涉入土地開發、都市更新、土方、房屋租賃等事業，許多業務不免又得與黑道進行抗衡、勾串，在警方眼中，等於又形成了一個黑道組織。

    不過，吳明達在主導威震集團事物中，也兼辦愛心發展協會，以理事長身份與慈善團體合作共同關懷弱勢，捐血、救濟貧苦，為他博得一定的樂善好施名聲。

    也因此，2020年9月20日，最疼愛吳明達的奶奶舉辦告別式，當時許多政商界、江湖人士前往弔念，他為回饋地方和回向親族，還購買10萬斤白米濟貧給新北市弱勢團體。吳並在疫情期間贈送口罩等物品。

    只是吳明達的許多慈善作為，卻被警方認為另有用心，是為自己作洗白，並用以結交政商人士和地方人脈的觸角，警方也積極進行蒐證，曾將對方旗下分子以掃黑行動清剿。

    結果，雙北市近來槍聲連連，北市警方順藤摸瓜，找尋最初事發緣由，終於鎖定吳明達涉嫌幕後教唆，在調動多方警方合作下，將吳明達等一干人逮捕。

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