北市槍擊案幕後影武者現形！4案併發意引爆萬華血腥奪位風暴

北市警方清剿黑道組織的「威震集團」。（記者劉慶侯翻攝）

2022/06/16 10:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區4月27日發生一起開發公司遭人槍擊威嚇案，涉案槍手雖主動投案，但北市刑警大隊會同刑事局追查幕後影武者，昨日起先後逮獲黑道織的威震集團董事長吳明達等11名嫌犯到案，初步查出共涉及雙北市近月來發生的4起重大刑案。

警方調查，吳明達是因與新北市某李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區最大咖的黃姓角頭「源兄」居中協調，但吳不僅不給面子，竟涉嫌先槍擊李姓建商住處威嚇，再兩度買兇企圖暗殺黃未遂，進而又對黃位在萬華的開發公司開槍示威，意欲引爆萬華黑道血腥奪位風波。

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警方表示，吳明達曾於民國88年間，在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會；服刑近18年出獄後，以公司型態成立「威震」集團，表面上似乎多多從事義捐米錢糧等善事，但暗中仍搞黑道勾當。

警方調查，位在北市西園路一段的一家開發公司，是在4月27日凌晨3時許，遭人持槍朝鐵門狂轟多槍威嚇震懾；轄管萬華分局據報到場，現場發現7處彈孔，且還有6發未擊發子彈。涉案的23歲林姓槍手，事後帶著改造衝鋒槍以及37顆子彈，到大同分局投案。

林嫌警訊，雖辯稱因為不滿自己大哥被芳明館角頭砍殺，認為開發公司為芳明館的據點，所以才會前往開槍報復；但市警局長楊源明認為案情並不單純，責令北市刑警大隊組成專案介入偵辦，務必要揪出幕後藏鏡人。

警方全面過濾林姓槍手背景和通聯，查出林嫌案發前與「威震集團」相關人聯繫密切，且吳明達在案發前便前往中南部「休假」，疑似製造「斷點」，辦案人員逐步將全案重心鎖定威震集團。

同時，警方得知，吳曾經向新北市李姓建商借貸兩千多萬元，吳事後認為已陸續清償，但對方認知不同，所以透過青山宮主委「源兄」出面協調，結果雙方不僅破局，李姓建商位於新北市泰山的住處以卻遭到槍擊威嚇。

專案小組蒐證意外得知，吳嫌疑忌恨「源兄」強勢介入，涉嫌在2月間，透過劉姓、王姓、梁姓、林女等人，以數百萬元價格，找來42歲強姓和51歲張槍手，意欲買兇暗殺，但均因槍手臨時退卻，遲遲未能得逞。

警方鑑於李姓建商與「源兄」均分遭槍擊或意圖暗殺事件，尤其恐將引發江湖血腥報復風暴，專案人員15日凌晨6時許，確認吳嫌在雲林行蹤後將他逮捕，並同步逮捕涉嫌的10名共犯，於今日押回北市偵訊。

警訊中，吳嫌等人均否認涉案，唯警方根據蒐證，訊後今日將依涉嫌組織犯罪、槍砲等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市警方清剿黑道組織的「威震集團」，移法移送台北地檢署偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

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