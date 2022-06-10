冤家路窄！歸仁槍戰兩派都衝奇美就醫 險釀第二波衝突

歸仁槍戰後，兩派人馬不約而同地將傷者送往奇美醫學中心急診。（記者吳俊鋒攝）

2022/06/10 20:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕真的是「冤家路窄」！台南兩派人馬昨天清晨在歸仁圓環當街駁火，1死1傷。遭長槍掃射不治的「七甲財」洪姓男子由朋友緊急載往奇美醫學中心搶救，行凶吳姓男子腰部中彈，同夥最初也將他載到奇美，但在急診室前看到對方「早來一步」，仇人相見、分外眼紅，險釀第二波衝突，但發覺對方家屬、小弟已陸續趕到，恐寡不敵眾，才轉往成大醫學中心。

歸仁警方今天持續彙整相關資料，感謝永康、第五分局，接獲奇美、成大的槍傷通報後，隨即趕往醫院處理，及時攔查了兩派可疑人士，進而鎖定犯嫌，順利取到行兇的槍械，「溯源」查出教唆的「瘋狗彬」張姓角頭，到台中緝獲，迅速破案。

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歸仁警分局今天依照主嫌與共犯的供詞，深入釐清案情，據了解，當街互轟的兩造人馬各乘1部車，根據現場採驗，駁火達40槍，比原先披露的35發還多。

雙方原本約在國道1號仁德交流道下方中山、中正路口的碗粿店前「輸贏」，後來吳男一方提早抵達，直接到歸仁圓環等候洪男，才見面就爆發槍戰。

駁火後，雙方駕駛都沒事，見巡邏車正好到附近的郵局簽到，隨即加速逃逸。起初以為傷者分送不同醫院，持制式手槍的洪男被友人載到奇美，拿突擊式長槍的吳男則由同夥載到成大，但目擊者卻看到了原來兩陣營的「首選」都一樣，都先到奇美就醫，所幸未再爆發衝突。

吳男被送往成大後，同行的江、游2人一度被以為將朋友丟包，其實他們聯絡了黃、姜等另2人前來接手照應後才離開，但仍被眼尖員警查獲。

歸仁槍戰兩派當街駁火，車身滿是彈孔。（記者吳俊鋒攝）

歸仁槍戰兩派當街駁火，車身滿是彈孔。（記者吳俊鋒攝）

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