為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市前偵查隊長涉性侵 報請停職結果最快6/17出爐

    前中正一分局偵查隊長陳彥錦。（資料照）

    前中正一分局偵查隊長陳彥錦。（資料照）

    2022/06/13 19:29

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局中正一分局偵查隊前隊長陳彥錦，被控酒後性侵一名女子，震驚警界；雖然中正一分局事後把陳報請停職，但基層議論紛紛，陳事後被調往民防管制中心，目前請假、尚未停職，質疑「官官相護」。對此，有警官指出，陳尚未被起訴、判刑，警方只能依「警察人員人事條例」中的規定報請停職，但此程序需要「過三關」，並非「現喊現停」，而結果最快將在17日出爐。

    根據警察人員人事條例第29條第1項，「涉犯貪汙、瀆職、強盜等以外之罪，經法院判處有期徒刑以上之刑尚未確定，未宣告緩刑或得易科罰金」，應即停職。同條第2項也規定，「警察人員其他違法情節重大，有具體事實者，得予以停職」。

    一名高階警官說，陳彥錦的案子目前尚未被起訴、判刑，因此警方是根據警察人員人事條例第29條第2項將他報請停職。但此程序必須「過三關」，要先由中正一分局、台北市警察局召開考績會，經考績委員審議後，最後再由警政署召開考績會來決定是否停職。

    據了解，陳彥錦一案在本月4日經中正一分局主動召開記者會對外說明後，中正一分局、台北市警局就陸續召開考績會審議，目前此案已送交警政署，警政署預計在17日召開考績會。

    有外界質疑，為何陳彥錦的案子警政署要到17日才召開考績會，懷疑警方效率不彰。對此，一名督察人員說，要針對任何一位警務人員停職，程序都必須完備，因為警務人員具公務員身分，報請停職有一定程序，且為了避免疑義，警政署身為「最後一道關卡」，相關資料、程序都會相對來得嚴謹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前中正一分局偵查隊長被告性侵 北檢交婦幼專組偵辦
    2022/06/09 13:01

    前中正一分局偵查隊長被告性侵 北檢交婦幼專組偵辦
    刑事明日之星涉性侵 行事練達逢酒就暴走
    2022/06/05 05:30

    刑事明日之星涉性侵 行事練達逢酒就暴走

    玉山盃》恭喜新北市奪下玉山盃冠軍
    北市偵查隊長涉性侵 停職送辦
    2022/06/05 05:30

    北市偵查隊長涉性侵 停職送辦
    中正一分局偵查隊長涉性侵女子 北檢尚未收到警方移送
    2022/06/04 22:24

    中正一分局偵查隊長涉性侵女子 北檢尚未收到警方移送

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    值班喝酒涉性侵 中正一分局偵查隊長停職法辦
    2022/06/04 21:04

    值班喝酒涉性侵 中正一分局偵查隊長停職法辦
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播