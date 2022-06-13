北市前偵查隊長涉性侵 報請停職結果最快6/17出爐

前中正一分局偵查隊長陳彥錦。（資料照）

2022/06/13 19:29

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局中正一分局偵查隊前隊長陳彥錦，被控酒後性侵一名女子，震驚警界；雖然中正一分局事後把陳報請停職，但基層議論紛紛，陳事後被調往民防管制中心，目前請假、尚未停職，質疑「官官相護」。對此，有警官指出，陳尚未被起訴、判刑，警方只能依「警察人員人事條例」中的規定報請停職，但此程序需要「過三關」，並非「現喊現停」，而結果最快將在17日出爐。

根據警察人員人事條例第29條第1項，「涉犯貪汙、瀆職、強盜等以外之罪，經法院判處有期徒刑以上之刑尚未確定，未宣告緩刑或得易科罰金」，應即停職。同條第2項也規定，「警察人員其他違法情節重大，有具體事實者，得予以停職」。

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一名高階警官說，陳彥錦的案子目前尚未被起訴、判刑，因此警方是根據警察人員人事條例第29條第2項將他報請停職。但此程序必須「過三關」，要先由中正一分局、台北市警察局召開考績會，經考績委員審議後，最後再由警政署召開考績會來決定是否停職。

據了解，陳彥錦一案在本月4日經中正一分局主動召開記者會對外說明後，中正一分局、台北市警局就陸續召開考績會審議，目前此案已送交警政署，警政署預計在17日召開考績會。

有外界質疑，為何陳彥錦的案子警政署要到17日才召開考績會，懷疑警方效率不彰。對此，一名督察人員說，要針對任何一位警務人員停職，程序都必須完備，因為警務人員具公務員身分，報請停職有一定程序，且為了避免疑義，警政署身為「最後一道關卡」，相關資料、程序都會相對來得嚴謹。

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