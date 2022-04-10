澎湖知名民宿涉竊電 負責人判賠294萬元

民宿涉改造電表判賠，上訴高雄高分院。（記者鮑建信攝）

2022/04/10 21:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓商人在澎湖經營某知名民宿，台電按例派人抄表，發現用電量異常，經拆除帶回檢查，確認電表遭改造而提出求償，經地院認定竊電，判決賠償294萬元，陳不服上訴高雄高分院。

台電澎湖營業處指出，陳姓商人在澎湖縣經營民宿，檢查員於2019年7月8日抄電表度數，發覺民宿用電設備多，電表轉速快，但實際用電量卻少，初步判斷電表可能故障，並回報服務單位。

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同月24日，台電員工派員將疑似故障之1、2樓電表，拆除帶回檢驗，並換上經測試正常新電表，而另保留3樓之原電表，以利比對。

不料，該電表內標檢局封印鉛塊被撬開，齒輪軸已換過，以致電表計量失準，乃於8月14日會同警方至現場，拆除3樓電表，也發現遭改造至計量失準，加上陳被依詐欺罪起訴，要求賠償電費等294萬元。

陳姓負責人則否認指控，並說，台電未依規定通知他、里長或警察，竟派員私下拆電表，及未親眼目擊封印鉛塊被撬開、電表內計量齒輪遭改造致計量失準等情事，也有可能遭他人破壞，拒絕賠償。

承辦法官開庭調查，依照兩造供電契約法律關係及電業法規定，追償違規用電的費用，僅需證明該電表遭改造致電度計量失準即可，用戶是否為違規人無關，原因是用戶未盡善良管理人保管電表的責任，因此判決台電勝訴。

陳姓商人不服，向高雄高分院提起上訴，要求還其清白。

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