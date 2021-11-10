謝台南警大破偷電集團 台電：防不肖業者推節電裝置

台電台南區營業處長許墩貴（左四）率員到南市警五分局感謝警方全力協助破獲竊電案，五分局長洪頂力（右二）代表接受感謝狀。（圖：台電台南區營業處提供）

2021/11/10 10:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第五分局於今年10月25日偵破以許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團，台電台南區營業處長許墩貴特地拜會五分局長洪頂力、感謝警方高度重視竊電案，遏止違規用電，降低全民損失。台電也提醒民眾不要被坊間不肖業者假借各種名義推銷「節電裝置」，改裝電表即是偷電行為。

許墩貴表示，從2020年起，南市警第五分局與台南地檢署及台電台南區處即密切配合、3方合力查緝，破獲百餘位違規用電戶、追回上千萬元違規電費，今年相繼查獲台南、高雄、鳳山、屏東等地區的違規用電案。

請繼續往下閱讀...

台電台南區營業處說明，節約用電作法應從養成良好用電習慣做起，如隨手關燈、汰換老舊耗電家電、選用節能燈具，和拔除長期閒置電器的插頭等正確節電方法。另提醒民眾，坊間常有不肖業者假借各種名義推銷「節電裝置」，並竄改電表齒輪、加裝電子零件、遙控器或電容器等不法方式後收取費用，民眾切勿貪圖一時利益，構成違規用電，除了面臨刑法竊盜、詐欺罪，還要再負擔1筆追償電費。

許墩貴說，近年來違規用電盛行，除有竊電集團，像虛擬的比特幣挖礦猖獗，嚴重耗損電力，因為比特幣挖礦是24小時機台運轉，用電量突增，會影響變壓器運轉導致毀損，又因為要隱蔽機房，往往造成通風不良、散熱不易，容易產生危險，也因為機器運轉，會產生雜音，希望民眾提高警覺，若發現住家附近有疑似竊電情形，如牆壁發熱、出現噪音熱氣等，請儘速向警政機關或台電（客服專線1911）檢舉，共同維護用電安全及民眾用電權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法