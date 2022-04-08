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    影片曝光！85歲嬤開「瑞典戰車」出事了 掃倒2機車險撞進民宅

    85歲詹婦開車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝；本報合成）

    85歲詹婦開車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝；本報合成）

    2022/04/08 18:15

    首次上稿 17:33
    更新時間 18:15

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市85歲詹姓婦人今早7點開車駛出大安區忠孝東路四段巷內停車場，不僅差點撞進民宅，還掃倒2輛路旁機車，幸未造成傷亡。警方調查，詹婦未受傷，酒測值為0，車禍肇事原因及責任仍待調查釐清。

    今天上午7點左右，詹婦到忠孝東路四段216巷停車場牽車，疑精神恍惚，竟開著「瑞典戰車」Volvo直接衝上行人道，撞翻2部機車，直到撞上一間房屋外牆才停下，險些撞進民宅。

    大安警方獲報到場，確認詹婦沒有受傷，酒測值為0，駕照資格也正常，事發詳情及肇責還須進一步調查。

    大安警分局指出，根據交通部統計，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，駕駛人如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將升高10倍，高風險不亞於酒駕，呼籲民眾切勿疲勞駕駛，行車應注意車前動態，使人車都能保持在最佳狀況，以維用路人車安全。

    警方強調，依道路交通安全規則第52-2條第1項規定，自106年7月1日起，一般駕駛人的駕照有效期限為年滿75歲止，之後應每滿3年換發一次，提醒高齡駕駛人應確實通過體檢及測驗認知功能，換照後再開車上路，確保身體健康和認知能力正常，對自己與所有用路人都有保障。

    85歲詹婦開車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝）

    85歲詹婦開車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝）

    轎車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝）

    轎車差點撞進民宅。（記者闕敬倫翻攝）

    85歲詹婦撞翻2部機車。（記者闕敬倫翻攝）

    85歲詹婦撞翻2部機車。（記者闕敬倫翻攝）

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