帳戶短時間匯入325萬有鬼！ 銀行員通報警一舉逮5詐騙犯

台中大里永豐銀行行員機警阻詐325萬，並逮捕5名詐騙犯，台中市警局蔡蒼柏局長（左2）親自到銀行致贈禮品與感謝狀表揚。（記者陳建志翻攝）

2022/04/07 17:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名顏姓詐騙集團成員，日前到大里永豐銀行櫃檯，要求補發提款卡並查詢網路轉帳事宜，行員查詢過程中，發現帳戶內短時間匯入325萬元，且是警示帳戶，不動聲色向警方報案，員警迅速趕到銀行，查出顏男是詐騙集團成員，且一舉又逮捕另外4名前來接應的集團同夥，台中市警局蔡蒼柏局長特別到銀行致贈禮品與感謝狀表揚，也發獎金慰勉破獲的同仁。

一名顏姓詐騙集團成員，日前上午11點多走進大里永豐銀行，表示想申請補發提款卡及詢問網路轉帳相關事宜，行員處理過程中發現顏男5天前才剛在他行掛失補發，且帳戶在前一天短時間匯進好幾筆錢，總金額325萬，年紀輕輕不尋常，進一步查詢才發現該帳戶已經被通報為詐騙警示帳戶。

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行員不動聲色暗中向警方報案，霧峰分局國光派出所巡佐薛明元、警員黃昜鈞獲報立刻趕到，顏男看到警方出現臉色大變，員警詢問後曉以大義，顏男坦承提供帳號和提款卡是詐騙集團成員，員警並發現有人持續在聯絡他，懷疑是接應同夥，暗中派人在銀行外埋伏，果然又逮捕開車來接應的同夥，一舉又逮捕4人，將5人依詐欺罪嫌移送法辦，順利阻詐325萬元。

台中市警局蔡蒼柏局長，近日偕同霧峰分局長李建興、國光派出所黃琪勇所長、秘書室主任曹振展等人，前往大里區永豐銀行向經理和行員答謝，肯定行員高度警覺共同維護治安，並致贈禮品與感謝狀表揚。

另外也到國光派出所頒發獎金，慰勉同仁查獲詐騙帳戶阻詐325萬元，並逮捕5名詐騙集團成員，肯定平時落實與轄區各銀行、超商等警民連線合作，共同打擊詐騙犯罪集團。

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霧峰分局國光派出所員警阻詐325萬，並逮捕5名詐騙犯，台中市警局蔡蒼柏局長（右4）親自到派出所頒發獎金慰勉同仁辛勞。（記者陳建志翻攝）

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