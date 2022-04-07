新北土城分局員警確診 侯友宜證實：不影響勤務

新北市長侯友宜證實土城分局員警確診，不影響勤務。（記者翁聿煌攝）

2022/04/07 12:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市疫情持續擴大，市長侯友宜今天證實土城警分局有員警染疫，他指出，土城分局員警因為在4月5日到台北市兒童樂園去玩，跟確診者有接觸，回來後雖然快篩是陰性，但再到土城醫院自行去做PCR採檢是陽性，分局快速匡列19位跟他有接觸的員警，19人在昨天晚上篩檢都是陰性，雖然是陰性，但該隔離的還是有隔離，整個勤務的運作跟調整也快速做好應變，所以目前狀況都是還是穩定中。

有媒體問侯友宜，新北市居隔人數已創史上新高，現在中央是放寬居隔一家一戶的規範，新北市是否會跟進？侯友宜表示，中央的指引下來就會馬上進行彈性調整，中央跟地方同心齊力，民眾在整個防疫上才可以得到醫療照顧，也可以得到生活協助。

請繼續往下閱讀...

對於蔡總統希望減災，那也不該清零、也不應該放任與病毒共存，新北市會不會覺得滿矛盾的？地方會不會在執行上有什麼困難？侯友宜表示，事實上以現在的清零是不可能，地方要走到哪一個方向，只要中央指引明確下來，地方一定會按照中央的指引來做。

新北市已經盤點醫療量能，也盤整防疫旅館跟集中檢疫中心數量，加上居家隔離以及檢疫隔離關懷中心的生活照顧，新北市雖然居家隔離人數很多，但是一定要全心全力來照顧這些居家隔離者，讓他們能夠安全安心在家，這次因為有學校確診個案數非常的多，那學生的照顧又有另一種照顧的方式，我們教育體系的關懷中心也同時要來應變，關心學生學習和生活照料的後勤資源配套。

對於新北疫情持續增加，三峽區還是蠻嚴重的，侯友宜表示，新北市從一開始，因為這裡面太多的隱形傳播鏈裡面都是無症狀確診者，針對無症狀確診者，新北市會跟去年一樣，好好地把隱形傳播鏈的確診者找出來，也許今天看的數目比較多，是因為在清明節這一段時間，新北市還是不斷的擴大匡列採檢，也鼓勵市民朋友到31處社區篩檢站來篩檢，其中99.78%都是無症狀或是輕症的，社區裡面還有很多的無症狀確診者和漏網之魚，大家一起努力希望把防疫做好。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法