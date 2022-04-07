屏東「球棒猴」砸車原因曝！他懷疑女友劈腿 當街攔下小王車

白衣洪男及黑衣周男兩人在大街上發生衝突，遭公共危險等罪移送，圖為受損的黑車。（警方提供）

2022/04/07 11:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉昨天下午發生一起打架案件，前方黑車上的黑衣男持球棒下車後狂砸後方白車前擋玻璃，但白車不甘示弱，隨即駕車追擊黑衣男，黑衣男見狀拔腿狂奔回車上，白車則順勢再撞上黑車，影片曝光，引發網路熱議。

東港警方指出，興龍派出所於111年4月6日16時許接獲民眾報案，稱在新園鄉聖心路有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起糾紛，全案依法移送偵辦。

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警方表示，這起案件疑似黑車上的23歲黑衣周姓男子，認為女友與38歲的白衣洪姓男子過從甚密甚至交往，一氣之下昨天下午於上述路段攔下洪男所駕駛的白色自小客車，並持球棒下車欲與其理論。

雙方為了不在場的女子爭吵，周男先是以球棒狂砸洪男車的前擋玻璃，造成洪男手部擦挫傷，而周男激動的動作由於太過戲劇化，還被網友封為「球棒猴」 。

洪男不堪受辱，隨即駕駛白色自小客車欲追撞周男，周男見狀拔腿狂奔回汽車上，但洪男仍緊咬不放，接著一頭撞上周男的汽車，且趁周男尚未反應之際，再超車至黑車前方並倒車衝撞，超狂行徑被網友封為「行車糾紛sop」，過程中吸引大批路過鄉親側目。

警方獲報到場後，雖然雙方已無打鬥、衝撞行為，但本案屬犯罪實施後及時發現，故將2人依毀損及公共危險罪之現行犯逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。警方並呼籲，街頭暴力零容忍，警方絕對會速查嚴辦，更提醒民眾遇事請理性解決，勿使用暴力。

黑衣周男。（警方提供）

白衣洪男前後撞擊黑車。（警方提供）

白衣洪男。（警方提供）

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