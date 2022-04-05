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    與人夫上摩鐵被抓猴 女護理師瞎掰做臉被法官「洗臉」

    人夫阿雄約已婚何姓女護理師上旅館開房間，何女辯是為男方做臉、未發生性關係。但台南地院法官調查後不相信何女說法，判何女要賠20萬元給阿雄妻子。（圖為旅館情境照，記者王俊忠攝）

    人夫阿雄約已婚何姓女護理師上旅館開房間，何女辯是為男方做臉、未發生性關係。但台南地院法官調查後不相信何女說法，判何女要賠20萬元給阿雄妻子。（圖為旅館情境照，記者王俊忠攝）

    2022/04/05 11:36

    〔記者王俊忠／台南報導〕已婚的何姓女護理師與一名人夫阿雄（化名）在LINE對話有曖昧用語，兩人還曾於2021年3月下旬一起搭車上汽車旅館，被阿雄的妻子小芳（化名）在旅館攔下車子。何女辯解是雙方約上摩鐵、幫阿雄做臉部美容，未發生性關係；阿雄則承認與何女婚外情有1年以上。台南地院判女護理師要賠償20萬元給小芳。

    元配小芳表示，她與男子阿雄在2007年結婚、育有子女，何女任職診所護理工作、也是有夫之婦，何與阿雄是臉書朋友。但她在2021年1月發現何女與其丈夫的LINE對話有曖昧言語，驚覺兩人疑有婚外情。

    小芳進一步察覺同年3月25日下午，阿雄開車搭載何女到一家汽車旅館，在兩人欲離開時被小芳當場攔下，何女下車離去。小芳質問丈夫，阿雄坦言出軌約有兩年，每次都以工作外出為藉口，私下跟何女到摩鐵幽會。元配爆氣指她勤儉持家，竟遭如此背叛，因為求子女家庭圓滿、隱忍未離婚，但要向何女求償60萬元。

    何女辯說，平時僅以LINE與阿雄閒聊，阿雄得知她除在診所工作、也有做臉部美容，兩人才約2021年3月25日到汽車旅館，由她幫阿雄做臉，過程並未與男方交往，也不知道阿雄是人夫；且小芳與阿雄並未離婚，難認元配精神上受有巨大痛苦。

    阿雄作證稱與何女有到汽車旅館約會，有男女朋友交往關係及發生過性行為，交往時間約1年以上；另，兩人LINE對話有「這種天氣窩在被窩裡和妳抱在一起最好，我們這個月還能見面嗎？我會想辦法，愛你；我也愛妳」等親暱語句。一審法官認為這足證何女知情阿雄是人夫且雙方有情侶交往關係，已侵害小芳的配偶權，判何女要賠20萬元給元配，還可上訴。

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