男女警官套房共處2小時 法官認「沒過夜」判男警免賠

台中地院認為2名警官並無過夜，亦無不當交往，判決宋員不用賠償。（記者張瑞楨攝）

2022/03/02 12:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲地區一對警察夫妻，結婚約8年後，蔡姓丈夫卻發現，吳姓妻子到一處套房內，與同單位宋姓警官共處，氣得對宋姓警官提出民事告訴，索賠149萬9000元，宋員答辯說，他當時身體不舒服，吳女是同事，帶晚餐到其租屋處探望，並無逾越分際，法官調閱中市警局「靖紀小組」的調查，並未發現2人有過夜等情事，亦無其他逾矩正常交往的證據，判決宋員不用賠償。

判決書指出，原告蔡男與妻子吳女（案發後離婚），以及被告的宋姓員警，3人全都是警察，宋員於任職分局附近租套房，吳女於2019年8月19日傍晚5時許，獨自到套房，與宋員共處一室，當天晚間7時許離去，逗留接近2小時，蔡男先對妻子吳女提告，法院判決吳女應賠償丈夫20萬元，之後，蔡男又對宋員提告，索賠149萬餘元。

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宋員答辯說，他罹患「胸腹主動脈剝離」，因勤務繁忙無法時常往返家中，因此於警分局附近承租套房休息，他與吳女是同事，當時他身體不舒服，吳女當天帶晚餐來用餐聊天，晚間7時許離開，雙方並未逾越普通異性友人間的往來分際。

宋員還強調，警察人員自我要求較高、避免同事非議，以及他身體需休養等因素，他同意降調非主管職務，並調回台中市政府警察局内勤，且受督察系統管制迄今已近2年，他也蒙受相當金錢損失與精神。

台中地院法官認為，一般男女社交行為，諸如會面聚會、用餐談心、攝影合照，法律並無不許，依據台中市警局的調查，「靖紀小組」當天確實發現，宋員與吳女先後進入套房的地下室（停車場），並於當天晚間7時35分及7時43分許先後離開，吳女返回娘家住處，並未於宋員租屋處過夜，宋員則到分局，難以認定2人有其他逾矩交往行為。

法官強調，分局已經對吳女與宋員做成記過與調職處分，理由是「2人身為幹部，未能嚴守分際人地不宜」，但蔡男提出的證據，無法證明宋員與吳女有逾越正常交往行為，據此判決蔡男敗訴，可上訴。

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