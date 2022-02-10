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    首頁　>　社會

    馬祖遶境後偷吃女同事 返家又視訊性互動賠遮羞費

    情境照

    情境照

    2022/02/10 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿國（化名）與已婚的女同事小雪（化名），參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動後及在土地公廟旁幽會，甚至各自在家以視訊情色互動，高雄高分院判決他要賠償小雪配偶阿華（化名）35萬元遮羞費定讞。

    原告阿華指出，2019年4月起，被告阿國與其妻小雪交往期間，曾在橋樑下、土地公廟旁、公司多個角落、休息站，及超商、銀行中火等處門口，發生親吻、擁抱、愛撫等親密行為。

    隔年1月11日下午，2人又在臺中沙鹿公園附近車震，雙方各自返家後，另以視訊方式為性互動（含裸露身體私密部分），侵害其配偶權情節重大，因而飽受精神折磨，要求賠償60萬元遮羞費。

    阿國則辯稱，他與阿華夫妻3人均為同事，2018年間因公司人事異動，而與小雪在同一單位，因她曾多次訴苦夫妻感情不睦，因而經常私下相約談心，以安撫其情緒，否認發生性關係。

    高雄地院判決阿國賠償遮羞30萬元，阿華不服上訴，高雄高分院據2人通聯譯文、臉書等內容，如「就在這段……的日子裡，我們發生關係，視訊裡的情色互動。等等的親密行為」、「甚至犧牲妳說的不雅照，都被看光光嘛？」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」等，認為阿國應再賠償5萬元比較合理。

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