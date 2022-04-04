小客車過彎失控撞到變形包住護欄 駕駛骨折送醫

自小客車撞護欄，屋主也嚇壞，直呼還好沒有受到波及。（圖由消防局提供）

2022/04/04 13:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線289.5K花蓮富里鄉萬寧路段，今天早上8點26分傳車禍，一輛小客車在轉彎處撞北上車道路邊護欄，差點衝進民宅，花蓮縣消防局東里分隊接獲報案到場，發現車身左側嚴重變形呈現U字形，把護欄包住，駕駛骨折卡在車內，經器材撐起剪開車體鋼板後，送玉里慈濟醫院急救。

事故地點在富里鄉萬寧牛突山附近的轉彎路段，花縣消防局第三大隊東里分隊陳彥達說，小客車撞擊力道很大、車身嚴重變形呈現U字、左側車體包覆水泥護欄，24歲林姓駕駛受困車內，左小腿已明顯變形、開放性骨折。

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消防局三大隊表示，由於撞擊嚴重須破壞器材，立即加派器材車輛支援，利用攪盤器拖拉製造破壞空間後，並使用破壞器材剪除車體梁柱、推頂擠壓鋼板，順利將仍意識清楚的患者救出，後送玉里慈濟醫院救治。

24歲林姓駕駛住在玉里鎮，他向前來了解的警方說，他到台東池上找朋友，回程途中不小心撞護欄。玉里警分局表示，由於男子仍在就醫，且護欄旁民宅等事故現場都沒有監視器，事故原因還待調查。分局長溫基興表示，今年清明節連假在南區車輛並不多，呼籲駕駛開車時應注意速限、在彎道前放慢速度，才能平安回家。

小客車撞擊護欄力道很大，人被救出後，明顯可見車體左側包覆護欄。（圖由消防局提供）

事故地點台九線289.5K富里鄉萬寧村民宅前北上車道。（圖由消防局提供）

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