為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小客車過彎失控撞到變形包住護欄 駕駛骨折送醫

    自小客車撞護欄，屋主也嚇壞，直呼還好沒有受到波及。（圖由消防局提供）

    自小客車撞護欄，屋主也嚇壞，直呼還好沒有受到波及。（圖由消防局提供）

    2022/04/04 13:29

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線289.5K花蓮富里鄉萬寧路段，今天早上8點26分傳車禍，一輛小客車在轉彎處撞北上車道路邊護欄，差點衝進民宅，花蓮縣消防局東里分隊接獲報案到場，發現車身左側嚴重變形呈現U字形，把護欄包住，駕駛骨折卡在車內，經器材撐起剪開車體鋼板後，送玉里慈濟醫院急救。

    事故地點在富里鄉萬寧牛突山附近的轉彎路段，花縣消防局第三大隊東里分隊陳彥達說，小客車撞擊力道很大、車身嚴重變形呈現U字、左側車體包覆水泥護欄，24歲林姓駕駛受困車內，左小腿已明顯變形、開放性骨折。

    消防局三大隊表示，由於撞擊嚴重須破壞器材，立即加派器材車輛支援，利用攪盤器拖拉製造破壞空間後，並使用破壞器材剪除車體梁柱、推頂擠壓鋼板，順利將仍意識清楚的患者救出，後送玉里慈濟醫院救治。

    24歲林姓駕駛住在玉里鎮，他向前來了解的警方說，他到台東池上找朋友，回程途中不小心撞護欄。玉里警分局表示，由於男子仍在就醫，且護欄旁民宅等事故現場都沒有監視器，事故原因還待調查。分局長溫基興表示，今年清明節連假在南區車輛並不多，呼籲駕駛開車時應注意速限、在彎道前放慢速度，才能平安回家。

    小客車撞擊護欄力道很大，人被救出後，明顯可見車體左側包覆護欄。（圖由消防局提供）

    小客車撞擊護欄力道很大，人被救出後，明顯可見車體左側包覆護欄。（圖由消防局提供）

    事故地點台九線289.5K富里鄉萬寧村民宅前北上車道。（圖由消防局提供）

    事故地點台九線289.5K富里鄉萬寧村民宅前北上車道。（圖由消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市楠梓交流道3車追撞火燒車 被撞2車駕駛急停助救人滅火
    2022/04/04 08:07

    高市楠梓交流道3車追撞火燒車 被撞2車駕駛急停助救人滅火
    穿越淡金公路慘遭撞 男子石門中角灣前倒地不治身亡
    2022/04/03 23:03

    穿越淡金公路慘遭撞 男子石門中角灣前倒地不治身亡

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    騎車過彎失控 基隆男自摔命危搶救中
    2022/02/28 17:28

    騎車過彎失控 基隆男自摔命危搶救中
    女騎士過彎失控撞護欄 整個人飛出墜落地面
    2018/08/28 13:28

    女騎士過彎失控撞護欄 整個人飛出墜落地面
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播