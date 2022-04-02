不忍私生子淪落街頭 富商中風向妻吐實想接孩子回家

妻子怒告小三顧女求償70萬，法官判顧女應賠60萬元。（資料照）

2022/04/02 09:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕耿姓富商跟在卡拉OK店上班的顧姓女子發生婚外情產下一子，孩子出生後跟著顧女生活，耿男中風後掛念孩子，請友人幫忙前去探望，發現顧女生活日夜顛倒，孩子白天都沒人照顧，於是向妻子坦白外遇，想接孩子回家照顧，妻子怒告顧女求償70萬，法官判顧女應賠60萬元。

判決指出，與妻子結婚超過40年的耿姓男子，在2000年時到某卡拉OK店消費時，結識在店裡上班的顧女，當時顧女年僅27歲，顏值、身材正巔峰，耿男「暈船」後狂追顧女，終於獲得美人芳心，兩人交往2年後，顧女替他生下兒子。

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由於耿男家庭生活美滿，想要從小三位置扶正的顧女一直無法如願，兩人關係逐漸變淡；2021年3月，耿男中風後，他在病床上一直掛念著自己與顧女所生的孩子，但又不想被妻子知道自己外遇的事，於是他請好友幫他前往探望。

耿男好友到顧女家看孩子時，發現顧女前一天晚上出門上班，隔一天早上都沒有回去，才9歲大的孩子一早得自己出門穿越大馬路去買早餐，「好像很無助的樣子」，友人把情況告訴耿男後，耿男不忍孩子淪落街頭，決定向妻子坦白一切，並拜托妻子同意讓他帶孩子回家照顧。

妻子得知自己被暪了超過10年，氣得向顧女提告求償70萬元，高雄地院審理時，顧女坦承和耿男交往，但辯稱自己也是被騙，強調是耿男隱暪已婚身分，顧女的母親也證稱，她直到女兒生下孩子後才知道耿男有老婆，當時女兒還一直哭不曉得該怎麼辦。

但法官傳喚耿男好友作證，發現顧女和耿男交往時，早已知道他有老婆，且小孩出生後，顧女曾多次邀耿男去幫孩子辦理戶籍登記，耿男卻一再推脫，顧女沒有起疑卻仍持續和他交往，與常情不符，因此不採信她的說詞，認定她侵犯原配權益，判她應賠60萬元，可上訴。

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