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    首頁　>　社會

    性侵前科被掀抓狂！假釋男拿石塊砸死越女 判無期徒刑

    王男供稱不滿因性侵前科被提起，憤而持石塊敲擊吳女頭部。 （資料照）

    王男供稱不滿因性侵前科被提起，憤而持石塊敲擊吳女頭部。 （資料照）

    2022/04/01 18:34

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市新屋區後湖溪出海口右岸防風林，去年7月發生越南籍吳姓女移工命案，涉案的51歲王姓男子是假釋性侵犯，落網時還戴著電子腳鐐，他供稱不滿性侵前科被提起，憤而持石塊敲擊吳女頭臉，桃園地院今天依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，收押中的王男出庭聽判，判決前他不時抬頭望著天花板，得知判決結果神情略顯低落；性侵部分因證據不足，檢方已予以不起訴。

    去年7月31日中午，後湖溪出海口右岸防風林發現1具女性遺體，衣衫不整、頭部有外傷且無身分證件，懷疑遭性侵殺害。警方從她身上刺青等特徵，確認死者是已婚的29歲吳姓越南籍逃逸女移工，她平常都在新北市八里區活動，循棄屍地點、地緣關係於桃園、新北擴大調閱監視器，發現前同事王男事發前的7月23日，與吳女在八里搭上同一輛車，而王男曾犯下多起性侵案被判刑，服刑10多年直到前年才假釋出獄。

    桃園地院合議庭審酌王男僅因與吳女發生口角，即心生不滿持石頭攻擊，導致吳女頭臉部外傷併顱骨、顏面粉碎性凹陷骨折致死，也使吳女死前受到極度恐懼，犯罪手法殘忍，行凶後又未曾想過救人，反離開現場到銀樓購買金飾，「視人命為草芥」。

    兼衡吳男於假釋期間又犯案，顯見未能經由徒刑而生警惕，吳男雖是受氣憤情緒驅動而犯案，但他無情剝奪友人性命，所為難容一般社會，審理過程對犯案過程未吐實，仍有避重就輕態度，但吳男尚非無從教化矯正，將其與社會永久隔離，應足以達到社會防衛目的，審結依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

    吳姓女移工被發現陳屍新屋區後湖溪出海口右岸防風林。 （翻攝資料照）

    吳姓女移工被發現陳屍新屋區後湖溪出海口右岸防風林。 （翻攝資料照）

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