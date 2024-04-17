為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

檢審委員肉搏戰！橋檢疑跑票 雄檢代表首度落選

票選檢審委員17日於高檢署開票。（記者吳政峰翻攝）

票選檢審委員17日於高檢署開票。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/17 19:29

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會掌握檢察官獎懲生殺大權，其中過半、即由基層檢察官選出的9位「票選委員」，是各檢察署必爭之地，而因本屆任期到5月31日為止，檢察官陸續投票選出下任委員，17日集中於高檢署開票，長期與高雄地檢署結盟的橋頭地檢署疑似跑票，導致雄檢代表陳彥竹意外落選，橋檢、雄檢首次面臨無檢審委員的窘況。

高檢署原定17日下午1點半開票，但因濃霧導致飛機延遲，使得金門地檢署與金門高分檢的票匭直到4點多才送達，而後開完票，確認司法官班40期結業的高檢署檢察官陳舒怡與41期結業的台北地檢署檢察官林達各獲得最高的164票，而因陳舒怡現於高檢署服務，有望成為票選委員的委員長。

令人意外的是，橋檢與雄檢長期結盟，但橋檢此次疑似跑票，使得代表雄檢的陳彥竹只拿下111票，慘遭滑鐵盧，此也是雄檢首度敗下陣，引起不少檢察官議論紛紛。

有人分析，本次代表屏東地檢署的賴帝安原在橋檢服務，吸走不少橋檢票數；而台南地檢署代表李駿逸的妻子也在橋檢服務，又分散部分票源，最終導致雄檢首度痛失檢審委員席位。

新任委員將於6月1日就任，一上任就要接連處理一審主任檢察官、二審檢察官、檢察長等人事異動案，時程緊湊，責任重大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
檢審會首度流會！票選委員長忽質疑主任檢察官入圍名單 當場離席
2021/07/09 14:50

檢審會首度流會！票選委員長忽質疑主任檢察官入圍名單 當場離席
檢察官入圍名單產生有瑕疵？民選委員「委員長」指開會離席因不願背書
2021/07/12 16:58

檢察官入圍名單產生有瑕疵？民選委員「委員長」指開會離席因不願背書

華南銀行推動公平待客 擁抱年輕客戶的挑戰
檢審民選委員16日開會前會 舉薦15檢察官出任「二專生」
2022/06/16 17:58

檢審民選委員16日開會前會 舉薦15檢察官出任「二專生」
檢審會爆爭議！現任委員長轟人事分贓 前任委員批「和稀泥」
2021/07/22 19:49

檢審會爆爭議！現任委員長轟人事分贓 前任委員批「和稀泥」

免充電的電車？e-POWER車主老實說
檢審委員票選結果出爐 高檢署「雪恥」獲得最高票
2022/04/13 16:56

檢審委員票選結果出爐 高檢署「雪恥」獲得最高票
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播