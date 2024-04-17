檢審委員肉搏戰！橋檢疑跑票 雄檢代表首度落選

票選檢審委員17日於高檢署開票。（記者吳政峰翻攝）

2024/04/17 19:29

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會掌握檢察官獎懲生殺大權，其中過半、即由基層檢察官選出的9位「票選委員」，是各檢察署必爭之地，而因本屆任期到5月31日為止，檢察官陸續投票選出下任委員，17日集中於高檢署開票，長期與高雄地檢署結盟的橋頭地檢署疑似跑票，導致雄檢代表陳彥竹意外落選，橋檢、雄檢首次面臨無檢審委員的窘況。

高檢署原定17日下午1點半開票，但因濃霧導致飛機延遲，使得金門地檢署與金門高分檢的票匭直到4點多才送達，而後開完票，確認司法官班40期結業的高檢署檢察官陳舒怡與41期結業的台北地檢署檢察官林達各獲得最高的164票，而因陳舒怡現於高檢署服務，有望成為票選委員的委員長。

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令人意外的是，橋檢與雄檢長期結盟，但橋檢此次疑似跑票，使得代表雄檢的陳彥竹只拿下111票，慘遭滑鐵盧，此也是雄檢首度敗下陣，引起不少檢察官議論紛紛。

有人分析，本次代表屏東地檢署的賴帝安原在橋檢服務，吸走不少橋檢票數；而台南地檢署代表李駿逸的妻子也在橋檢服務，又分散部分票源，最終導致雄檢首度痛失檢審委員席位。

新任委員將於6月1日就任，一上任就要接連處理一審主任檢察官、二審檢察官、檢察長等人事異動案，時程緊湊，責任重大。

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