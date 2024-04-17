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破獲上千公斤大麻市價逾35億 台、緬等籍10人被訴、續押

檢方指揮海巡破獲上千公斤大麻走私案，台籍和緬甸籍共10人被起訴並續押，圖為海巡扣案太空包。（橋檢提供）

檢方指揮海巡破獲上千公斤大麻走私案，台籍和緬甸籍共10人被起訴並續押，圖為海巡扣案太空包。（橋檢提供）

2024/04/17 19:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署去年底破獲上千公斤大麻走私案，市價超過35億元，台籍黃姓船長等3人及緬甸籍船長等7人，被依違反毒品危害防制條例罪提起公訴移審，法官並裁定黃等10人續押。

起訴書指出，2023年11月初，被告黃永華、謝家弘、吳江池等人，為獲取走私高額報酬，聯繫賣家並購買南市筏0119船舶後，登記在黃名下，再由不詳之人在12月初，先交付吳30萬元現金，並允諾事成後另有報酬。

同月9日下午，黃等3人前往臺南市鹽水溪某處溪畔，由黃將海上接駁毒品處的座標交予吳，吳則駕駛該船舶，載黃、謝2人前往。

黃等人抵達目的地後，由NYI TIN、MIN LWIN、TIN TUN KHAING、THAUNG HTIKE AUNG、MIN YE NAING、WIN ZAW OO、HTUT AUNG HLAING（均為緬甸籍）等人駕駛接駁毒品油船「MT KOSHIN」，將裝有2級毒品大麻的太空包共計24包綑綁電燈，均以海拋之方式置入海面。

黃等人隨後打撈其中4包裝有大麻的太空包，眾人為免查緝，將過程錄影，佯裝無意間發現，再持鐮刀割開確認毒品無誤後返航，同時與金主聯絡上，並於同月10日凌晨，在高雄茄萣外海被海巡署人員破獲，再循線查得接駁母船MT KOSHIN，共查獲1381公斤大麻，市價超過35億元，逮捕台籍嫌犯黃等3人和緬甸籍船長等7人。

承辦檢察官楊翊妘經過多月調查，將黃等10人提起公訴，並認為黃等人涉案情節重大，並有逃亡之虞，聲請法院續押獲准。

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檢方指揮海巡破獲上千公斤大麻走私案，台籍和緬甸籍共10人被起訴並續押，圖為海巡扣案太空包。（橋檢提供）

檢方指揮海巡破獲上千公斤大麻走私案，台籍和緬甸籍共10人被起訴並續押，圖為海巡扣案太空包。（橋檢提供）

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