投資買低價餐券再賺一手？ 婦人險被詐100萬

員警到達現場後，發現劉女正欲匯款，立即上前了解。（圖由警方提供）

2022/04/01 09:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣47歲劉姓婦人聽信詐騙集團伎倆，到銀行要領款100萬元，欲低價買餐券，再出售賺取價差，行員察覺有異，通報警方到場協助，經員警解說是「假投資真詐財」詐騙手法，劉女才恍然大悟，打消領款念頭。

頭份警分局3月30日上午10點30分，接獲頭份市一家銀行人員報案稱疑有民眾受詐騙，派遣頭份派出所警員謝筱帆、蘇家誼、胡毓婷前往處理。員警到達現場後，發現劉女正欲匯款，立即上前了解。

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劉女向警方表示稱，她接到1通自稱是某社區主委的LINE，對方告知一個賺錢好康，可用低價購買知名連鎖餐廳餐券，再賺取價差且穩賺不賠，遂依指示前往銀行領款100萬元。

員警一聽便知這是常見「假投資真詐財」詐騙手法，經員警及行員耐心勸說下，劉女才恍然大悟，始打消領款念頭。劉女也感謝警方及銀行人員積極協助，幫她保住積蓄。

頭份警分局長張明盛呼籲，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率之投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，即是詐騙之警訊，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。

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