「他一直叫我姑姑」 73歲婦急衝警局救回23萬元

陳姓老婦（右一）到南市警二分局長樂派出所報案指她被人騙了，員警緊急聯絡阻詐事宜。（圖由南市警二分局提供）

2022/03/28 09:26

〔記者王俊忠／台南報導〕1名73歲陳姓老婦人於近日下午1時許急忙衝進台南市警局第二分局長樂派出所、直呼「我被騙了、他一直叫我姑姑」等語，員警先安撫老婦情緒，詳細問明狀況後，在3分鐘內立即與165反詐專線進行匯款帳戶的緊急圈存動作，成功保住老婦匯出的23萬元。

也因為台南警方快速完成匯款帳戶的警示，讓遠在新北市的取款車手於同時段前往新莊區郵局欲提領該筆詐騙匯款時，被該郵局行員察覺有異、通報新莊分局員警到場逮捕車手送辦，南、北警方合力完成1次打擊詐欺犯罪的漂亮任務。

請繼續往下閱讀...

據了解，陳姓婦人退休後賦閒在家，日前接獲來電、落入「猜猜我是誰」的詐騙圈套，陳婦在詐騙歹徒「姑姑長、姑姑短」的噓寒問暖下，對方以其近期投資手機零件、資金短缺為由，要向姑姑商借23萬元台幣，並要陳婦前往郵局匯款到指定帳戶。陳婦於25日中午匯款後，打電話給其台中胞妹閒聊才察覺有異，並確認是遭到詐騙、急忙跑到長樂派出所報案。

員警機警反應與處置，不僅保住陳婦的血汗錢，也讓想在新北市郵局領款的詐騙車手落網，讓南市警二分局長朱信憲與南市警局長方仰寧都相當肯定。

南市警二分局表示，近期「假投資（股票及虛擬貨幣）」、「假檢警」、「猜猜我是誰」、「假交友」等詐騙手法仍頻頻發生、層出不窮，民眾接獲各類電話時應理性判斷、勿驚慌及輕信甜言蜜語，有任何疑問均可參考阻詐3要領「一聽、二掛、三查證」，並可隨時撥打165及110報案電話諮詢，可避免錢財遭詐騙而懊悔。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓老婦（右一）到南市警二分局長樂派出所報案指她被人騙了，員警緊急聯絡阻詐事宜。（圖由南市警二分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法