退休校長引薦靈媒學生騙家長3595萬 判需連帶賠償

新竹縣退休國中校長彭春蘭（見圖）與學生林沛穎組成詐騙師生檔，見學生家長官女有錢且身體有狀況心靈脆弱之際，騙取錢財多達3595萬。（資料照）

2022/03/27 23:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣退休國中校長彭春蘭與學生林沛穎組成詐騙師生檔，見學生家長官女有錢且身體有狀況心靈脆弱之際，不斷佯稱可辦消災法會解厄，但須購買玉器等加持，彭女學生也是官女兒子最終識破校長詐財騙局，憤而報警偵辦，官女卻仍執迷不悟，親子關係因而破裂，直到官女被騙走畢生積蓄3595萬才悔不當初，新竹地院判被告2女需連帶賠償。

官女指控，2015年因彭春蘭陸續教導過兒子、女兒，而與彭女認識，由於她本身及家人身體狀況不佳而身心脆弱之際，彭春蘭介紹林沛穎給官女，聲稱將她的個人物件舉辦過爐宗教儀式，順便辦消災或過爐法會。

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2女佯稱官女如投資物件後，將可高價轉賣，並將售出所得交還官女，官女因而相信玉器等因賦予特定宗教意義而大幅增加其價值等說法，而交付款項給2女。

官女指控，2女為圖謀她的錢財，長期深入她的家庭環境甚至身心靈，而伺機為各種怪力亂神的騷擾及詐騙，使她長年受到2女精神箝制及無形壓迫，日夜擔憂家人及自身安危，除造成財產巨大損失外，並導致她誤以為倘若不向2女購買玉器，則家人及自身性命將遭受不測。不僅如此，2女還以鬼神之說要脅，讓她長年心神不寧、魂不守舍，內心深感恐懼。

法官調查，林沛穎騙官女說冤親債主已經找上門，要速辦法會為她消災解厄，一次就騙走她371萬，兒子發現官女被騙而報警，官女卻仍執意視林女為精神信仰，彭春蘭甚至建議官女搬出兒子家，自己提供地方給官女住而持續詐騙，總計官女被詐41次，共計3595萬元。新竹地院民事庭判被告2女需連帶賠償給官女。

此外，彭春蘭於2018年在竹市東寧宮內認識林女，得知她因配偶往生、身體狀況不佳、債務糾紛而身心脆弱之際，佯稱會幫她舉辦過爐宗教儀式的消災法會，林女誤信林沛穎、彭春蘭所賣玉器具有特定宗教意義而大幅增加其價值等說法，被詐629萬元。

彭春蘭在2018年於飛鳳山雲古寺認識修行的易女，並引介聲稱有通靈或改運解厄等特殊神力、自稱「程老師」的林沛穎，詐稱菩薩玉器已經由高僧過爐處理，且有事可請美國靈童協助，事後又稱須舉辦擋刀兵劫法會，騙走易女136萬元。上述兩案新竹地院也判被告2女需如數賠償被害人。

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