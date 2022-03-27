打工男想改裝機車沒錢 扮「藍正龍」在網路「三方詐騙」

警方逮捕李。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/27 13:14

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲李姓男子平時在超商、飲料店打工，他收入不多但熱衷機車改車，不少機車零件單價高，他無力負擔，竟動起歪腦筋，在網路上化名「藍正龍」，以「三方詐騙」的方式行騙12人，並將騙來的排氣管等機車零件改裝到自己的機車上。警方循線逮到李，查扣他兩輛機車，將他依詐欺罪嫌送辦。

北市警士林分局調查，李姓男子是機車改車玩家，他平常在飲料店、超商打工，收入不多，但他仍耗費許多心力、積蓄在機車改裝上。不過，某些機車零件單價高，他沒錢購買，但他又想取得用來改車，竟異想天開，在網路上以「三方詐騙」的方式來騙取想要的機車零件。

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李男先在臉書買賣社團中化名「藍正龍」，尋找特定機車零件，與「真賣家」取得連繫得知其帳戶後，再扮演「假賣家」出售相同機車零件，待有買家與他聯繫表示要購買，他就要求買家匯款到「真賣家」的帳戶。真賣家收到貨款後，卻出貨給他，讓買家付錢卻拿不到商品，當了冤大頭。

警方分析，李從去年7月到今年3月陸續犯案，目前發現至少有5名賣家與7名買家被害。警方布線追查，發現「藍正龍」就是李，掌握他在台北市萬華區一帶出沒，將他逮捕到案，查扣他兩輛機車，機車上都已用他騙來的機車零件改裝。

警方最後將李依詐欺罪嫌送辦，並於今天宣布破案，同時呼籲如果有民眾發現也曾經被李行騙，可檢具相關資料與士林分局聯繫。

警方查扣李的機車。（記者王冠仁翻攝）

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