販毒男遭警上銬應訊 無罪逆轉改判7年2月將入監

毒梟李男遭警方上銬應訊，被高雄高分院改判有罪，他不服上訴被駁回並定讞，即將入監服刑。（記者鮑建信攝）

2024/05/03 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子涉嫌販毒，因警方違法上銬訊問判無罪，高等法院高雄分院則認為警訊有律師在場，並無脅迫、疲勞訊問等情形，改判徒刑7年2月，他上訴被駁回並定讞，即將入監執行。

據了解，2021年9月15日上午，警方前往李男位於高雄市小港區住處搜索，查獲他涉嫌販售10包毒品咖啡予盧姓男子等人，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

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法官調查，警方沒有正當理由，將李男上銬訊問，致使他無法在自由意志下應答，取供不合法，加上缺乏積極證據，因此判決無罪，檢方不服判決上訴。

高雄高分院勘驗錄影帶，訊問李男過程平和，也有律師在場，2人均未對「被告有因員警未將其手銬卸下，致其無法獲得完整休息、精神疲憊或於此環境壓力下恐難完全出於自由意志而為陳述」等情提出異議。

此外，李男對販毒時間、地點、價格、數量及對象等內容均清楚陳述，足證確為深思熟慮後自白，因此改判有罪，他不服上訴。

最高法院認為警訊全程有律師在場陪同，李男在自由意志下對答，加上他涉犯重罪，剛被拘提到案，警力人手不足，又在開放辦公室查案，為防他脫逃而上銬，非出於惡意，維持原審判決，檢方將通知李男到案服刑。

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