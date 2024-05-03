轉傳前任小女友內衣照 男官司纏身1年判無罪

小花（化名）傳了兩張內衣照給分手的廖姓前男友，廖男轉傳後惹上官司。（情境照）

2024/05/03 07:12

〔記者王捷／台南報導〕廖男去年被未滿18歲的小花（化名）分手，不久小花傳試穿新內衣的照片給他，廖又傳給小花的同學，檢察官認為廖男違反兒少性剝削條例，犯引誘少年拍攝猥褻照片、散布少年猥褻照片罪，廖男則辯稱沒有猥褻。廖男官司纏身1年，檢方認為小花未成年，猥褻的認定跟成年人不同，但台南高分院認為檢方「放寬解釋」，不認為照片有猥褻，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。

小花去年4月先提了分手，正巧廖男替她買的內衣剛到貨，小花試穿後問廖男要不要看？傳了兩套內衣褲的照片，一件黑色、一件灰色，小花上半身套了一件沒有扣鈕扣的白色襯衫，一張用手機遮住臉部，另一張小花比了「V」的手勢，法官認為，尺度沒有低於泳裝或內衣廣告。

請繼續往下閱讀...

一審判廖男無罪後，檢察官強調，當時小花未滿18歲，猥褻的認定跟成年人不一樣，內衣廣告是為了凸顯產品，一般人當然不會跟色情淫慾聯結，一審卻以此推論，認為小花拍的照片並非猥褻影像，而且廖男說沒有猥褻的意圖，那為什麼還要把照片存在手機？浪費手機記憶體，顯見這個照片有刺激、滿足廖男的性慾。

但法官覺得，在兒少性剝削條例中，針對「猥褻行為」的定義跟刑法一樣，沒有比較寬鬆，檢方執著「猥褻」的定義，除了僭越立法者的職權，也破壞司法實務長期對「猥褻」的認定標準，檢方的「放寬認定標準」，跟法律規定不同，在照片沒被認定猥褻的情況下，根本不用考慮廖男有沒有引誘小花拍照、散布，所以駁回檢方上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法